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Köy halkı bayram etti!Avrupa ve Amerika'ya 300 ton gönderildi: İlaçta, kozmetikte her şey de kullanılıyor
Giriş Tarihi: 01.02.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
10:50
Köy halkı bayram etti!Avrupa ve Amerika'ya 300 ton gönderildi: İlaçta, kozmetikte her şey de kullanılıyor
İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektöründe kullanılan defne yaprağı, Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman köylüsüne geçim kaynağı oldu. Bu yıl 300 ton hasadı yapılan defne yaprağı, Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.