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Haberler Yaşam Köy halkı bayram etti!Avrupa ve Amerika'ya 300 ton gönderildi: İlaçta, kozmetikte her şey de kullanılıyor
Giriş Tarihi: 01.02.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:50

Köy halkı bayram etti!Avrupa ve Amerika'ya 300 ton gönderildi: İlaçta, kozmetikte her şey de kullanılıyor

İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektöründe kullanılan defne yaprağı, Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman köylüsüne geçim kaynağı oldu. Bu yıl 300 ton hasadı yapılan defne yaprağı, Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

İHA
Köy halkı bayram etti!Avrupa ve Amerika’ya 300 ton gönderildi: İlaçta, kozmetikte her şey de kullanılıyor

Akseki'nin Sinanhoca Mahallesi'nde her yıl ocak-şubat aylarında yaklaşık 4 haftalık dönemde hasadı yapılan defne yaprağı, yaklaşık 100 aileye önemli ölçüde gelir sağlıyor. Akseki Orman İşletme Müdürlüğünden alınan izin ile yaklaşık 3 bin dönümlük arazideki ormanlık alanı 3'e bölüp köy sınırları içerisinde kendiliğinden doğal ortamda yetişen defne ağaçlarının 3 yılda bir hasat yapılıyor. Hasat zamanında çoluk çocuk şafak vakti evlerinden çıkıyor. Dik yamaçlarda, kayalıkların arasındaki ağaçlardan defne yaprağı toplayan köylüler, traktör römorklarına yükledikleri defne çuvallarını, köy meydanında istifliyor.

Köy halkı bayram etti!Avrupa ve Amerika’ya 300 ton gönderildi: İlaçta, kozmetikte her şey de kullanılıyor

"Antalya'nın defne yaprağı ihracata gidiyor"

Köylüler topladıkları defne yapraklarını köy meydanına getiriyor. Meydanında toplanan tartımı yapılan defne yapraklarını kilosunu 19,30 liradan satın alan çeşitli İzmir firmaları, işlemek üzere İzmir'e götürüyor. Özellikle ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılan defne yaprakları ya da işlenmiş ürünler Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yılın bu döneminde köylülerin büyük çoğunluğu defne kesimiyle uğraşıyor. 5 kişilik bir aile ortalama 50 bin lira gelir elde etti.

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Köy halkı bayram etti!Avrupa ve Amerika’ya 300 ton gönderildi: İlaçta, kozmetikte her şey de kullanılıyor

"Bu yıl 300 ton rekolte kırıldı"

Sinanhoca Mahallesi Muhtarı Erol Büyükarslan, bu orman arazisinde yetişen defne ağaçlarının kalite oranının yüksek olduğunu söyledi. Güven, köylüler için önemli bir gelir kaynağı olan defne yaprağında bu sezon geçmiş yıllara göre en yüksek rekolteye ulaştıklarını ve 300 ton defne yaprağı toplandığını söyledi.

Köy halkı bayram etti!Avrupa ve Amerika’ya 300 ton gönderildi: İlaçta, kozmetikte her şey de kullanılıyor

"İşletme müdürlüğü gözetiminde toplanıyor"

Akseki Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise belediyeye ait özel ağaçlandırma sahalarının 1987 yılında koruma altına alındığını belirterek, 3 bölgeye ayrılan alanda defne kesimi yapıldığın vurguladı.

İlaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan ürünün yöre sakinleri için de önemli bir gelir kapısı olduğunu ifade eden yetkililer, işletme müdürlükleri gözetiminde defne yaprağı toplandığını belirtti.

Köy halkı bayram etti!Avrupa ve Amerika’ya 300 ton gönderildi: İlaçta, kozmetikte her şey de kullanılıyor


Defne kesimi yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Hasan Hüseyin Arslan, her yıl dönüşümlü olarak defne kesimi yaptıklarını ve köylü olarak kesime hep birlikte girdiklerini, bu yıl ise geçmiş yıllara göre çok iyi gelir elde ettiklerini söyledi.

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