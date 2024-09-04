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Giriş Tarihi: 04.09.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:42

KPPS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ: ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav belgeleri erişime açıldı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen memur adayları sınav tarihiyle ilgili araştırmalara başladı. B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka katılım sağlamları gerekmektedir. Peki, KPSS ortaöğretim ne zaman, saat kaçta, sınav yeri belgeleri yayınladı mı?

KPPS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ: ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav belgeleri erişime açıldı mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu için geri sayım yakın zamanda başlayacak. Sınav hazırlıklarına devam eden lise mezunu memur adayları ise ''Ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Başvuruları tamamlanan sınav için gözler ÖSYM'den gelecek duyurulara çevrildi. İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS ortaöğretim sınav tarihleri ve konuyla ilişkin detaylar haberin devamında…

KPPS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ: ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav belgeleri erişime açıldı mı?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

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KPPS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ: ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav belgeleri erişime açıldı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVA GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?
KPSS ortaöğretim sınav yerlerinin belli olduğu sınava giriş belgesi hala erişime açılmadı.

KPPS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ: ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav belgeleri erişime açıldı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.

KPPS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ: ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav belgeleri erişime açıldı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NEDİR?

KPSS Ortaöğretim Sınavı toplamda 120 adet sorudan oluşmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümü 60 adet soru ve KPSS Genel Yetenek Bölümünde 60 adet soru çıkmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümünde ise 27 adet Tarih, 18 adet Coğrafya, 9 adet Vatandaşlık ve 6 adet Güncel Bilgiler bölümünde soru çıkmaktadır.

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