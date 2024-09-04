KPPS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ: ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav belgeleri erişime açıldı mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu için geri sayım yakın zamanda başlayacak. Sınav hazırlıklarına devam eden lise mezunu memur adayları ise ''Ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Başvuruları tamamlanan sınav için gözler ÖSYM'den gelecek duyurulara çevrildi. İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS ortaöğretim sınav tarihleri ve konuyla ilişkin detaylar haberin devamında…