Giriş Tarihi: 04.09.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
16:42
KPPS ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ: ÖSYM KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav belgeleri erişime açıldı mı?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen memur adayları sınav tarihiyle ilgili araştırmalara başladı. B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka katılım sağlamları gerekmektedir. Peki, KPSS ortaöğretim ne zaman, saat kaçta, sınav yeri belgeleri yayınladı mı?