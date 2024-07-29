Giriş Tarihi: 29.07.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
15:58
KPSS 2024/1 tercih sonuçları belli oldu! İşte ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı. 11-18 Temmuz tarihleri arasında alınan tercih başvuruları ardından beklenen yerleştirme sonuçları adaylar ile buluştu. Bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına gerçekleşen tercihler ÖSYM sonuç sisteminden kontrol ediliyor. KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı en çok ziyaret edilenler arasında yerini aldı. İşte, KPSS 2024/1 tercih sonuçları öğrenme sayfası...