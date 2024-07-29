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Giriş Tarihi: 29.07.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 15:58

KPSS 2024/1 tercih sonuçları belli oldu! İşte ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı. 11-18 Temmuz tarihleri arasında alınan tercih başvuruları ardından beklenen yerleştirme sonuçları adaylar ile buluştu. Bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına gerçekleşen tercihler ÖSYM sonuç sisteminden kontrol ediliyor. KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı en çok ziyaret edilenler arasında yerini aldı. İşte, KPSS 2024/1 tercih sonuçları öğrenme sayfası...

KPSS 2024/1 tercih sonuçları belli oldu! İşte ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2024/1 tercih sonuçları adayların erişimine açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan tercih başvuruları sonuç adımındaydı. Beklenen açıklama geldi. İşte, 2024 KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/)...

KPSS 2024/1 tercih sonuçları belli oldu! İşte ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2024/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS-2024/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 29 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

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KPSS 2024/1 tercih sonuçları belli oldu! İşte ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM sonuç sisteminden ulaşabiliyor:

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2024/1 tercih sonuçları belli oldu! İşte ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
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