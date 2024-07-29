KPSS 2024/1 tercih sonuçları belli oldu! İşte ÖSYM KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2024/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS-2024/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 29 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.