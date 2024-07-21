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Haberler Yaşam KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 09:49

KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi belli oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi'nin 20 Temmuz tarihinde kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan ilk oturumu, KPSS'nin Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat, maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu gerçekleşti. 3. Oturumu ise (şletme, muhasebe, istatistik) 21 Temmuz Pazar günü düzenlendi. Peki, KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi!

KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi belli oldu!

ÖSYM tarafından 2024 KPSS alan bilgisi sınavı üç oturumda gerçekleşti. Sınavlar 20-21 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. Alan Bilgisi oturumlarına katılan toplam 171 bin 655 aday için KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarı gündemde. Peki, KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2024-KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi belli oldu!

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

KPSS Alan bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihinde 3 oturum şeklinde gerçekleşti.

20 Temmuz (KPSS) Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu, KPSS'nin Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat, maliye testlerinden oluşan ikinci oturum gerçekleşti.

21 Temmuz Pazar günü ise bir oturum daha (işletme, muhasebe, istatistik) düzenlendi.

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KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi belli oldu!

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM genellikle sınav sona erdikten sonra soruları ve cevap anahtarını erişime açıyor. Bu nedenle soruların ve cevapların 17.30'dan sonra erişime açılması bekleniyor. Sorular ve cevapların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak. Yüzde 10'luk kısmı ise herkese açık olarak yayınlanacak.

KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi belli oldu!

SINAVLARA 171 BİN 655 ADAY BAŞVURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınavlara ilişkin, "30 il, 35 sınav merkezinde yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına toplam 171 bin 655 aday başvurdu. Sınavlar için 448 bina, 6 bin 341 salon kullanılacak. Toplam 22 bin 556 kişi hafta sonu görev yapacak. Sınav güvenliği için 2 bin 727 emniyet görevlisi sahada olacak." bilgilerini paylaştı.

Oturumlara 346 engelli adayın başvurduğunu belirten Ersoy, bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, 1436 adayın bu haktan yararlandığını bildirdi.

Ersoy, oturumlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar diledi.

KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi belli oldu!

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) sınavı sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

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