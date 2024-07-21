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KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
09:49
KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi belli oldu!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi'nin 20 Temmuz tarihinde kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan ilk oturumu, KPSS'nin Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat, maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu gerçekleşti. 3. Oturumu ise (şletme, muhasebe, istatistik) 21 Temmuz Pazar günü düzenlendi. Peki, KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi!