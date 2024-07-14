KPSS İnci Küpeli Kız sorusu gündemde! Kimin eseri, hikayesi nedir? İşte KPSS GY-GK sorusu İnci Küpeli Kız tablosu detayları

İNCİ KÜPELİ KIZ TABLOSU KİME AİT?

İnci Küpeli Kız, Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in başyapıtlarından biri olan tablodur. Adından anlaşılacağı gibi odak noktası bir inci küpedir. Eser, 1902'den beri Lahey'de, Mauritshuis'te sergilenmektedir ve çeşitli edebî incelemelere konu olmuştur. Kimi zaman "kuzeyin Mona Lisa'sı" ya da "Hollandalı Mona Lisa" olarak adlandırılır. 2006'da Hollanda halkı tabloyu Hollanda'nın en güzel tablosu olarak seçti.

Genel olarak Vermeer ve tabloları hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Tablo "IVMeer" şeklinde imzalanmıştır, ancak tarih atılmamıştır. Tabloda resmedilen kızın hayal ürünü değil de gerçek bir model olduğu ve kızı ya da bir yakını olduğu düşünülmektedir. Tablodan esinlenerek kitap yazılmış sonra da beyaz perdeye uyarlanmıştır.