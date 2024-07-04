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KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2024 KPSS sınav giriş belgesi tıkla-sorgula ekranı!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
11:28
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı. Sınava katılım sağlayacak adaylar son dakika KPSS Sınavı Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden takip ediyor. Peki, 2024 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama nereden ve nasıl yapılır? İşte, KPSS lisans sınav yerleri!