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Haberler Yaşam KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2024 KPSS sınav giriş belgesi tıkla-sorgula ekranı!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 11:28

KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2024 KPSS sınav giriş belgesi tıkla-sorgula ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı. Sınava katılım sağlayacak adaylar son dakika KPSS Sınavı Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden takip ediyor. Peki, 2024 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama nereden ve nasıl yapılır? İşte, KPSS lisans sınav yerleri!

KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2024 KPSS sınav giriş belgesi tıkla-sorgula ekranı!

KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM'den yapılan açıklamada; "14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların erişimine açıldı. İşte, 2024 KPSS sınav giriş belgesi tıkla-sorgula!

KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2024 KPSS sınav giriş belgesi tıkla-sorgula ekranı!

2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

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KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2024 KPSS sınav giriş belgesi tıkla-sorgula ekranı!

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2024 KPSS sınav giriş belgesi tıkla-sorgula ekranı!

DİKKAT!

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2024 KPSS sınav giriş belgesi tıkla-sorgula ekranı!

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2024 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilir.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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