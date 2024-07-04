KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2024 KPSS sınav giriş belgesi tıkla-sorgula ekranı!

KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM'den yapılan açıklamada; "14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların erişimine açıldı. İşte, 2024 KPSS sınav giriş belgesi tıkla-sorgula!