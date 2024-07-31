Giriş Tarihi: 31.07.2024 06:11
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
06:11
KPSS LİSANS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ 2024: ‘ÖSYM'den açıklama…’ KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans sınavı gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında personel olmak isteyen vatandaşlar KPSS sonuç tarihini araştırmaya başladı.KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek VE Alan Bilgisi oturumlarının ardından ÖSYM sınav takviminde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ilan etti. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte KPSS lisans sonuç sorgulama tarihi