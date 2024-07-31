KPSS LİSANS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ 2024: ‘ÖSYM’den açıklama…’ KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

KPSS lisans sonuç tarihi adayların gündemine yerleşti.KPSS sonuç sorgulama tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. PSS ÖABT sınavı 4 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Lisans oturumu ise geçtiğimiz günlerde sona erdi. Peki KPSS lisans sonuçları ne zaman,hangi tarihte açıklanacak?