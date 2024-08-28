KPSS LİSANS TERCİH TAKVİMİ 2024: KPSS1,2,3 puanlarıyla ÖSYM Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman, kılavuz açıklandı mı?

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM bu yıl ki tercihler için henüz bir açıklama yapmadı. KPSS lisans tercihleri geçtiğimiz yıl ÖSYM'nin takvimine göre, 20 Aralık tarihinde başlamış 27 Aralık tarihinde sona ermişti. Tarihlerin açıklanmasının ardından kılavuz da yayımlanacak.