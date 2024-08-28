Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:30
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
06:30
KPSS LİSANS TERCİH TAKVİMİ 2024: KPSS1,2,3 puanlarıyla ÖSYM Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman, kılavuz açıklandı mı?
KPSS Lisan tercihleri gündemde. 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açıldı. ÖSYM tarafından sonuçların ilan edilmesiyle birlikte puanlarına göre tercih listelerini oluşturacak adaylar tercih takvimi ve kılavuzunu sorgulamaya başladı. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavına giren adaylar kamu kurum ve kuruluşları için listelerini hazırladı. Peki, KPSS Lisans tercihleri ne zaman?