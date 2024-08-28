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Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 06:30

KPSS LİSANS TERCİH TAKVİMİ 2024: KPSS1,2,3 puanlarıyla ÖSYM Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman, kılavuz açıklandı mı?

KPSS Lisan tercihleri gündemde. 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açıldı. ÖSYM tarafından sonuçların ilan edilmesiyle birlikte puanlarına göre tercih listelerini oluşturacak adaylar tercih takvimi ve kılavuzunu sorgulamaya başladı. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavına giren adaylar kamu kurum ve kuruluşları için listelerini hazırladı. Peki, KPSS Lisans tercihleri ne zaman?

KPSS LİSANS TERCİH TAKVİMİ 2024: KPSS1,2,3 puanlarıyla ÖSYM Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman, kılavuz açıklandı mı?

KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte uygun kadrolara yerleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesini bekleyen adaylar tercih tarihlerini sorgulamaya başladı. Değerlendirme puanlarına göre uygun il ve kadroları tercih listeleri hazırlayacak adaylar için araştırmalar başladı. İşte, 2024 KPSS lisans tercihleri

KPSS LİSANS TERCİH TAKVİMİ 2024: KPSS1,2,3 puanlarıyla ÖSYM Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman, kılavuz açıklandı mı?

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM bu yıl ki tercihler için henüz bir açıklama yapmadı. KPSS lisans tercihleri geçtiğimiz yıl ÖSYM'nin takvimine göre, 20 Aralık tarihinde başlamış 27 Aralık tarihinde sona ermişti. Tarihlerin açıklanmasının ardından kılavuz da yayımlanacak.

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KPSS LİSANS TERCİH TAKVİMİ 2024: KPSS1,2,3 puanlarıyla ÖSYM Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman, kılavuz açıklandı mı?

KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI 2024?

KPSS 2024/2 tercih kılavuzu için ÖSYM tarafından henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

KPSS LİSANS TERCİH TAKVİMİ 2024: KPSS1,2,3 puanlarıyla ÖSYM Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman, kılavuz açıklandı mı?

KPSS P1 PUANI İLE ALIMI YAPAN KURUMLAR HANGİLERİ?

Bakanlıkların mühendislik kadroları

BİST Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

KPSS LİSANS TERCİH TAKVİMİ 2024: KPSS1,2,3 puanlarıyla ÖSYM Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman, kılavuz açıklandı mı?

KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR HANGİSİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

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