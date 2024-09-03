KPSS LİSE SINAV YERLERİ TIKLA-SORGULA 2024: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı, nereden bakılır?

Giriş Tarihi: 03.09.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
09:42
15 Eylül Pazar günü binlerce adayın katılımı ile yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavı için hazırlıklar hız kesmeden devam ederken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen lise mezunu adaylar söz konusu sınav öncesi sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgelerini almak istiyor. Bu noktada "2024 KPSS lise sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. Peki, KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl alınır? İşte detaylar.