KPSS LİSE SINAV YERLERİ TIKLA-SORGULA 2024: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi açıklandı mı, nereden bakılır?

ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayınlandı duyurusu için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Memur olmak isteyen adaylar 15 Eylül Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınavında ter dökecek. Genel Yetenek ve Genel Kültür olarak iki bölümde gerçekleşecek sınavda öğrenciler kendilerine yöneltilen 120 soruya yanıt verecek. Söz konusu sınava kısa süre kala "Lise KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, KPSS lise sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl alınır? İşte tüm detaylar.