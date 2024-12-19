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Haberler Yaşam KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI GÜNCEL 2024/2: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye girerim?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:53

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI GÜNCEL 2024/2: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye girerim?

KPSS merkezi atamalar bugün başlıyor. ÖSYM tarafından ilan edilen takvimle kamu kurumlarındaki boş pozisyonlara memur olmak isteyen adayların ataması gerçekleştirilecek. KPSS 2024/2 tercihleri öncesinde merkezi atama puanları adayların gündemine yerleşti. A ve B grubu kadrolarda P1,P2,P3,P93,P94 puan türüyle alan kurumlar kontenjanlarıyla listelendi. Peki, KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye hangi kuruma atanırım?

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI GÜNCEL 2024/2: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye girerim?

ÖSYM kılavuzu ile merkezi atama 2024/2 bugün başlıyor. Kamu kurum ve kuruluşlardaki ilgili pozisyonlara tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar taban ve tavan puanları araştırması yapıyor. KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim puan türündeki kadrolara yapılacak olan alımlar için ÖSYM ekranında bekleyiş sürüyor. Peki en düşük KPSS memur atama puanı kaç, 50,55,60,65,70,75,80,85 puanla nereye, hangi kuruma girilir?

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI GÜNCEL 2024/2: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye girerim?

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ BAŞLIYOR!

KPSS 2024/2 merkezi atama başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için başvurular 19-26 Aralık tarihleri aralığında kabul edilecek.

2024 KPSS merkezi atama tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak.

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KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI GÜNCEL 2024/2: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye girerim?

KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 PUANLA NEREYE, HANGİ KURUMA ATANILIR?
ÖSYM tarafından geçtiğimiz dönemlerde alınan tercih listeleri ve bunun ardından tamamlanan yerleştirme işlemleri sonrası KPSS merkezi atama puan tablosu ve listesi yayınlanmıştı. Buna bağlı olarak KPSS merkezi atama puanları ile kadroları şehirlere göre farklılık gösterebiliyor.

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI GÜNCEL 2024/2: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye girerim?

Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

KPSS-2024/1 MERKEZİ ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI GÜNCEL 2024/2: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye girerim?

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
ÖSYM KPSS 2024/2 tercihleri için kılavuz henüz belli olmadı. Gün içerisinde ÖSYM ekranından ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar merkezi atama başvuru sürecinde tercih listelerini yayınlanacak kılavuz doğrultusunda hazırlayacak. Kılavuzda atama yapılacak kurum ve kontenjanlarına dair detayların bulunması bekleniyor.

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