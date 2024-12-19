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KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI GÜNCEL 2024/2: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye girerim?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
09:53
KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI GÜNCEL 2024/2: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye girerim?
KPSS merkezi atamalar bugün başlıyor. ÖSYM tarafından ilan edilen takvimle kamu kurumlarındaki boş pozisyonlara memur olmak isteyen adayların ataması gerçekleştirilecek. KPSS 2024/2 tercihleri öncesinde merkezi atama puanları adayların gündemine yerleşti. A ve B grubu kadrolarda P1,P2,P3,P93,P94 puan türüyle alan kurumlar kontenjanlarıyla listelendi. Peki, KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye hangi kuruma atanırım?