Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KPSS ne zaman? KPSS Lisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 10:51

KPSS ne zaman? KPSS Lisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor?

KPSS Lisans sınavı için giriş belgeleri ÖSYM duyurusuyla erişime açıldı. 1 milyon 642 bin 142 kişinin başvurduğu KPSS, 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Sınav için heyecanlı olan adaylar sınav saatini ve süresini sorguluyor. Peki, KPSS ne zaman? KPSS Lisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor? İşte, ayrıntılar...

KPSS ne zaman? KPSS Lisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor?

KPSS sınav tarihleri ve yerleri belli oldu. İki oturum şeklinde düzenlenecek sınavın ilk oturumunda genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika süre verilirken, öğleden sonra gerçekleşecek olan eğitim bilimleri oturumu ise 100 dakika sürecek. Peki, KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

KPSS ne zaman? KPSS Lisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor?

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK/KAÇTA BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS ne zaman? KPSS Lisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor?

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS sınav giriş yerleri belgesi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınıyor.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ne zaman? KPSS Lisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor?

1,5 MİLYONA YAKIN ADAY BAŞVURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları ile KPSS maratonunun başlayacağını bildirdi.

Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavlarının geçen yıl 105 sınav merkezinde uygulandığını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl oluşan ihtiyaçlar ve adayların sınava erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 sınav merkezinde sınavı uygulayacağız. 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947'si öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz'da yapılacak alan bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak."

Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutuklu olarak bulunan 185 adayın genel yetenek-genel kültür oturumuna, 54 adayın ise eğitim bilimleri oturumuna katılacağını açıklayan Ersoy, "Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda, eğitim bilimleri oturumu ise 1315 binada, toplam 25 bin 346 salonda uygulanacak." bilgisini paylaştı.

KPSS ne zaman? KPSS Lisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lisans sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

SON DAKİKA