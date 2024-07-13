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KPSS ne zaman? KPSS Lisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
10:51
KPSS ne zaman? KPSS Lisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor?
KPSS Lisans sınavı için giriş belgeleri ÖSYM duyurusuyla erişime açıldı. 1 milyon 642 bin 142 kişinin başvurduğu KPSS, 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Sınav için heyecanlı olan adaylar sınav saatini ve süresini sorguluyor. Peki, KPSS ne zaman? KPSS Lisans saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor? İşte, ayrıntılar...