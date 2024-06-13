KPSS ön lisans başvuru ekranı! 2024 KPSS ön lisans başvuru ekranı ve kılavuzu ile nasıl başvuru yapılır?

KPSS'ye başvurular, 13 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacaktır. DHBT'ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'na başvurarak sınava girmeleri gerekmektedir.

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