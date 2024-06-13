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KPSS ön lisans başvuru ekranı! 2024 KPSS ön lisans başvuru ekranı ve kılavuzu ile nasıl başvuru yapılır?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
16:35
KPSS ön lisans başvuru ekranı! 2024 KPSS ön lisans başvuru ekranı ve kılavuzu ile nasıl başvuru yapılır?
KPSS Ön Lisans sınav başvurusu bugün başladı. Ön lisans düzeyinde yapılacak 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) için "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden Adaylar, KPSS ön lisans başvurularını tamamlayacak. 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'na ilişkin tüm detaylar 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu aracılığıyla erişime açıldı. İşte, 2024 KPSS ön lisans başvuru ekranı ve kılavuzu!