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Giriş Tarihi: 13.06.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 16:35

KPSS ön lisans başvuru ekranı! 2024 KPSS ön lisans başvuru ekranı ve kılavuzu ile nasıl başvuru yapılır?

KPSS Ön Lisans sınav başvurusu bugün başladı. Ön lisans düzeyinde yapılacak 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) için "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden Adaylar, KPSS ön lisans başvurularını tamamlayacak. 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'na ilişkin tüm detaylar 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu aracılığıyla erişime açıldı. İşte, 2024 KPSS ön lisans başvuru ekranı ve kılavuzu!

KPSS ön lisans başvuru ekranı! 2024 KPSS ön lisans başvuru ekranı ve kılavuzu ile nasıl başvuru yapılır?

ÖSYM 2024 KPSS ön lisans başvuruları 13 Haziran'da başladı. KPSS Ön Lisans başvuruları 2 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Yayımlanan kılavuza göre adaylar ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. İşte, ÖSYM KPSS Ön Lisans başvuru ekranı!

KPSS ön lisans başvuru ekranı! 2024 KPSS ön lisans başvuru ekranı ve kılavuzu ile nasıl başvuru yapılır?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan duyuruda; "2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans), 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacaktır.

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KPSS ön lisans başvuru ekranı! 2024 KPSS ön lisans başvuru ekranı ve kılavuzu ile nasıl başvuru yapılır?

KPSS'ye başvurular, 13 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacaktır. DHBT'ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'na başvurarak sınava girmeleri gerekmektedir.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ön lisans başvuru ekranı! 2024 KPSS ön lisans başvuru ekranı ve kılavuzu ile nasıl başvuru yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

2024-KPSS Ön Lisans Sınavı ile 2024-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

KPSS ön lisans başvuru ekranı! 2024 KPSS ön lisans başvuru ekranı ve kılavuzu ile nasıl başvuru yapılır?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan başvuru alınacak. Bu amaçla hazırlanan kılavuza, ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşılabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU KILAVUZU

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