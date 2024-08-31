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Giriş Tarihi: 31.08.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 16:54

KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan? 2024 Ön Lisans KPSS'den 70 - 80 - 85 - 90 puan almak için kaç net gerekir?

Binlerce ön lisans mezunun katılacağı KPSS sınavı öncesinde adaylar, net sayılarına göre alacakları puanı araştırıyor. 4 doğrunun 1 yanlışı götürdüğü sınavda puanlar standart sapma ile hesaplanıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür netleriyle KPSS puanı belirleniyor. 70,80 ve 90 puan almak için gereken net sayılarına sabah.com.tr aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan? İşte, detaylar...

KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan? 2024 Ön Lisans KPSS’den 70 - 80 - 85 - 90 puan almak için kaç net gerekir?

1 Eylül KPSS ön lisans sınavı için binlerce aday ter dökecek. Bu bağlamda sınava girecek memur adayları KPSS ön lisans 2 yıllık memur atama taban puanlarını merak ediyor. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü ve standart sapma ile hesaplanan sınavda, adaylar doğru ve yanlış sayılarını bilmeleri sonucunda puan hesaplamaları yapabilir. Peki, KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan, 70 - 80 - 90 puan almak için kaç net gerekir?

KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan? 2024 Ön Lisans KPSS’den 70 - 80 - 85 - 90 puan almak için kaç net gerekir?

KPSS ÖN LİSANS KAÇ NET KAÇ PUAN?

KPSS Ön Lisans sınavının puan hesaplamalarında farklı etkenler söz konusudur. Bu etkenler standart sapma, sınav sorularının zorluk düzeyleri, sınav sorularının çözümleri ya da adayların çözemediği soruların sayısal ortalaması gibi sıralanır. Bu etkenlerin en önemlisi ise standart sapma olarak söylenir.

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KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan? 2024 Ön Lisans KPSS’den 70 - 80 - 85 - 90 puan almak için kaç net gerekir?

KPSS Puanı Formül (KPSSP93) = 70 + (30*[2*(ASP-X)-S]) / ([2*(B-X)]-S)

ASP: Ağırlıklı Standart Puan

X : ASP Dağılımının Ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan? 2024 Ön Lisans KPSS’den 70 - 80 - 85 - 90 puan almak için kaç net gerekir?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan KPSS Ön Lisans sınavı verilerine dayanarak, toplam 35 net yapan aday 67,147 puan, 45 net yapan aday 71,359 puan, 70 net yapan aday 80,783 puan almıştır.

KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan? 2024 Ön Lisans KPSS’den 70 - 80 - 85 - 90 puan almak için kaç net gerekir?

2024 ÖN LİSANS KPSS'DEN 70 - 80 - 90 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

KPSS ön lisans sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde toplam 120 soru vardır. 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. Her bir testin sadece kendi içinde her soru eşit puana sahiptir. Bir testteki soruların puan getirisi olarak birbirine üstünlüğü yoktur. Aynı şey kendi içinde Genel Kültür testi için de geçerlidir.

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