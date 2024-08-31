KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan? 2024 Ön Lisans KPSS’den 70 - 80 - 85 - 90 puan almak için kaç net gerekir?

2024 ÖN LİSANS KPSS'DEN 70 - 80 - 90 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

KPSS ön lisans sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde toplam 120 soru vardır. 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. Her bir testin sadece kendi içinde her soru eşit puana sahiptir. Bir testteki soruların puan getirisi olarak birbirine üstünlüğü yoktur. Aynı şey kendi içinde Genel Kültür testi için de geçerlidir.