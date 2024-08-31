Giriş Tarihi: 31.08.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
16:54
KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan? 2024 Ön Lisans KPSS'den 70 - 80 - 85 - 90 puan almak için kaç net gerekir?
Binlerce ön lisans mezunun katılacağı KPSS sınavı öncesinde adaylar, net sayılarına göre alacakları puanı araştırıyor. 4 doğrunun 1 yanlışı götürdüğü sınavda puanlar standart sapma ile hesaplanıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür netleriyle KPSS puanı belirleniyor. 70,80 ve 90 puan almak için gereken net sayılarına sabah.com.tr aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS Ön Lisans kaç net kaç puan? İşte, detaylar...