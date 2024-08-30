Giriş Tarihi: 30.08.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
22:00
KPSS ÖN LİSANS SINAV OTURUM BİLGİSİ: KPSS ön lisans ne zaman bu hafta sonu mu, kaç soru, kaç dakika? Sınav giriş belgesi sorgulama
ÖSYM tarafından uygulanan KPSS Ön Lisans sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek. Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumuna girecek adaylar sınav için geri sayımın başlamasıyla birlikte sınavın oturum detaylarını sorguluyor. Ön lisans memurlarının kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmesi için gerçekleşen KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman, bu hafta sonu mu, kaç soru, kaç dakika? İşte sınav belgesi giriş belgesi sorgulama ekranı