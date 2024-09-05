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Giriş Tarihi: 05.09.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 15:56

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI TAKVİMİ | 2024 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, nereden açıklanacak?

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde 81 ilde gerçekleştirildi. 120 sorudan oluşan sınava binlerce aday katılım sağladı. Devlet kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar ÖSYM KPSS ön lisans takvimini araştırıyor. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI TAKVİMİ | 2024 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, nereden açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavı sonuçları takvimini kamuoyuna duyurdu. 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğu sınavın sonuçları dört gözle bekleniyor. 2 yıllık ön lisans mezunu adaylar sonuçların nereden ve ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte ÖSYM'nin KPSS ön lisans takvimi haberin devamında…

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI TAKVİMİ | 2024 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, nereden açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 2024 KPSS ön lisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

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KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI TAKVİMİ | 2024 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, nereden açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
Adaylar KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.


KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI TAKVİMİ | 2024 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, nereden açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 10.15'te başladı ve sınav 12.15'te sona erdi

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI TAKVİMİ | 2024 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, nereden açıklanacak?
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