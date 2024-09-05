KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI TAKVİMİ | 2024 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, nereden açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavı sonuçları takvimini kamuoyuna duyurdu. 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğu sınavın sonuçları dört gözle bekleniyor. 2 yıllık ön lisans mezunu adaylar sonuçların nereden ve ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte ÖSYM'nin KPSS ön lisans takvimi haberin devamında…