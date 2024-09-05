Giriş Tarihi: 05.09.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
15:56
KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI TAKVİMİ | 2024 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, nereden açıklanacak?
2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde 81 ilde gerçekleştirildi. 120 sorudan oluşan sınava binlerce aday katılım sağladı. Devlet kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar ÖSYM KPSS ön lisans takvimini araştırıyor. Peki, 2024 KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?