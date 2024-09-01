KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları: 2024 KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM KPSS ÖNLİSANS 2024 SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS ön lisans soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi.

KPSS ön lisans sınavına giren adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına açıklanan tarih ve saat itibariyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.

Soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişilebildiği anda detaylar haberimize eklenecek.