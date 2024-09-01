Giriş Tarihi: 01.09.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
10:09
KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları: 2024 KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
2024 yılı KPSS Ön Lisans sınavı bugün gerçekleştiriliyor. 1 milyonun üzerinde adayın katılım gösterdiği sınava ilişkin 2024 KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. Sınav sonucuna ilişkin tahmini bir fikir edinmek isteyen adaylar, soru kitapçığı ve cevap anahtarı yardımıyla doğru-yanlış sayısını tespit edebiliyor. İşte KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları hakkında detaylar.