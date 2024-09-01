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Giriş Tarihi: 01.09.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 10:09

KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları: 2024 KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

2024 yılı KPSS Ön Lisans sınavı bugün gerçekleştiriliyor. 1 milyonun üzerinde adayın katılım gösterdiği sınava ilişkin 2024 KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. Sınav sonucuna ilişkin tahmini bir fikir edinmek isteyen adaylar, soru kitapçığı ve cevap anahtarı yardımıyla doğru-yanlış sayısını tespit edebiliyor. İşte KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları hakkında detaylar.

KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları: 2024 KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

1 milyon 205 bin 899 adayın katıldığı KPSS Ön Lisans oturumu bugün düzenleniyor. Memur olma hayaliyle sınav merkezlerine akın eden yüz binlerce aday, sınav sonrası soru kitapçığı ve cevap anahtarı yardımıyla sonuçlara ilişkin fikir edinmeye çalışacak. Peki, 2024 KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları…

KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları: 2024 KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

2024 KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimiyle birlikte ön lisans sınavı tarihi belli oldu.
Kamuoyuna açıklanan bildiriye göre KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayan sınav 12.15'te sona erecek.

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KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları: 2024 KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
2024 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak.
Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sınavda soru dağılımı ise şöyle:

KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları: 2024 KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS önlisans sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM AİS ekranında olacak.

KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları: 2024 KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM KPSS ÖNLİSANS 2024 SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
KPSS ön lisans soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi.

KPSS ön lisans sınavına giren adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına açıklanan tarih ve saat itibariyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.

Soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişilebildiği anda detaylar haberimize eklenecek.

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