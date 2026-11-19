2026 KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI KAÇ?

KPSS Ortaöğretim yerleştirmelerinde lise mezunu adayların KPSS P94 puan türü kullanılıyor. Adayların yerleştirme işlemlerinde başarılı olabilmesi için yalnızca puanlarının yüksek olması yeterli değil. Tercih edilen kadronun öğrenim şartlarını ve özel niteliklerini de karşılamaları gerekiyor.