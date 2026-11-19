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KPSS ortaöğretim atama puanları 2026 | KPSS 55, 58, 60, 65, 70 ve 80 puanla nereye, hangi bölüme girilir?
Giriş Tarihi: 19.11.2026 07:27
KPSS ortaöğretim atama puanları 2026 | KPSS 55, 58, 60, 65, 70 ve 80 puanla nereye, hangi bölüme girilir?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise mezunu adaylar, aldıkları puanlarla hangi kamu kurumlarına yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. Kamu kurumlarının personel alımlarında kadro sayısı, mezuniyet şartı ve adayların puan sıralaması belirleyici oluyor. Peki, KPSS Ortaöğretim 55, 58, 60, 65, 70 ve 80 puanla nereye girilir? İşte KPSS P94 puanıyla tercih edilebilecek kadrolar ve geçmiş dönem atama puanlarına ilişkin ayrıntılar.