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KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2025: KPSS Ortaöğretim 60,65,66,67,68,69,70 puanla alan kurumlar hangisi?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
16:29
KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2025: KPSS Ortaöğretim 60,65,66,67,68,69,70 puanla alan kurumlar hangisi?
2025 yılı KPSS Ortaöğretim atama süreci, adayların merakla beklediği detaylarla gündemde. Özellikle 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puan aralıklarıyla memur olma şansı araştırılıyor. Peki, KPSS ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu? İşte, KPSS ortaöğretim atama ve taban puanları!