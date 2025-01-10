Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2025: KPSS Ortaöğretim 60,65,66,67,68,69,70 puanla alan kurumlar hangisi?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 16:29

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2025: KPSS Ortaöğretim 60,65,66,67,68,69,70 puanla alan kurumlar hangisi?

2025 yılı KPSS Ortaöğretim atama süreci, adayların merakla beklediği detaylarla gündemde. Özellikle 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puan aralıklarıyla memur olma şansı araştırılıyor. Peki, KPSS ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla memur olunur mu? İşte, KPSS ortaöğretim atama ve taban puanları!

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2025: KPSS Ortaöğretim 60,65,66,67,68,69,70 puanla alan kurumlar hangisi?

KPSS Ortaöğretim sınavına giren adaylar, 2025 yılı atama taban puanlarını ve hangi puanlarla memur olunabileceğini öğrenmek istiyor. 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 olan puan aralıklarında atama şansı olup olmadığı, tercih dönemine hazırlananlar için büyük önem taşıyor. İşte, bu yılın KPSS ortaöğretim taban puanlarıyla ilgili detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2025: KPSS Ortaöğretim 60,65,66,67,68,69,70 puanla alan kurumlar hangisi?

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA VE TABAN PUANLARI 2024

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.

Her kurum ve atamaya göre puanlar değişiyor. Son yapılan alıma göre atama puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2025: KPSS Ortaöğretim 60,65,66,67,68,69,70 puanla alan kurumlar hangisi?

KPSS ORTAÖĞRETİM 50,55,60,65,70,75,80 PUANLA HANGİ KADROLARA GİRİLİR?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2025: KPSS Ortaöğretim 60,65,66,67,68,69,70 puanla alan kurumlar hangisi?

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans tercihleri için kılavuzu henüz yayımlanmadı.

ÖSYM tarafından tarihler açıklandığında haberimizde güncel bilgiler yer alacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2025: KPSS Ortaöğretim 60,65,66,67,68,69,70 puanla alan kurumlar hangisi?

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUR?

KPSS puanı, 2 yıl boyunca geçerli olmaktadır. 2024 yılında sınava giren adaylar, puanlarını bu süre zarfında kullanabilirler. Ancak, öğretmen adayları için KPSS puanının geçerlilik süresi 1 yıldır. Yeni sınav yapılmaması durumunda, mevcut puanlar bir sonraki sınav sonuçları açıklanana kadar geçerliliğini korur. Bu süre boyunca adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının açtığı kadrolara başvuru yapabilirler.

SON DAKİKA