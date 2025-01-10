KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2025: KPSS Ortaöğretim 60,65,66,67,68,69,70 puanla alan kurumlar hangisi?

KPSS Ortaöğretim sınavına giren adaylar, 2025 yılı atama taban puanlarını ve hangi puanlarla memur olunabileceğini öğrenmek istiyor. 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 olan puan aralıklarında atama şansı olup olmadığı, tercih dönemine hazırlananlar için büyük önem taşıyor. İşte, bu yılın KPSS ortaöğretim taban puanlarıyla ilgili detaylar...