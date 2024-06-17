Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 17.06.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 11:45

KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri

KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman 2024 yılı için araştırılıyor. Bilindiği üzere Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim oturumu iki yılda bir düzenleniyor. Sınava oldukça kısa süre kalırken adayların hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Başvurular, oturumun seçilmesi ve sınav ücretinin yatırılması ile gerçekleşecek. Adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile yapacak. Peki, ortaöğretim KPSS yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri…

KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri

Ortaöğretim KPSS 2024 sınav ve başvuru tarihleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamuda memur olmak isteyen lise mezunu adaylar ''2024 Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?'' sorularına yanıt arıyor. Öte yandan KPSS başvuru ücreti de merak ediliyor. Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavı ve başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminde işaretlenmişti. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? İşte, ÖSYM kılavuzu ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri takvimi.

KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim başvuruları, 18 Temmuz-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT başvuruları ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri

ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor.

KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.

KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri

2024 KPSS SINAV TARİHLERİ: KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS 2024 Genel Kültür-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz tarihinde,

2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 20 Temmuz tarihinde

2024 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 21 Temmuz tarihinde yapılacak.

2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 4 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

SON DAKİKA