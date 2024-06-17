KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri

Ortaöğretim KPSS 2024 sınav ve başvuru tarihleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamuda memur olmak isteyen lise mezunu adaylar ''2024 Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?'' sorularına yanıt arıyor. Öte yandan KPSS başvuru ücreti de merak ediliyor. Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavı ve başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminde işaretlenmişti. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? İşte, ÖSYM kılavuzu ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri takvimi.