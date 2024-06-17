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KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 17.06.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
11:45
KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri
KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman 2024 yılı için araştırılıyor. Bilindiği üzere Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim oturumu iki yılda bir düzenleniyor. Sınava oldukça kısa süre kalırken adayların hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Başvurular, oturumun seçilmesi ve sınav ücretinin yatırılması ile gerçekleşecek. Adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile yapacak. Peki, ortaöğretim KPSS yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri…