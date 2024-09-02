Giriş Tarihi: 02.09.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
16:30
KPSS ortaöğretim sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM duyurusu bekleniyor! 2024 KPSS sınav takvimi
KPSS ortaöğretim sınav tarihi için geri sayım başlarken adaylar sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri için ais.osym.gov.tr adresine yöneldi. Konuyla ilgili ÖSYM duyuruları takip edilirken yılın son Kamu Personeli Seçme Sınavında hazırlıklar tamamlanıyor. Peki; 2024 KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanır? İşte, ayrıntılar...