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Giriş Tarihi: 02.09.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:30

KPSS ortaöğretim sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM duyurusu bekleniyor! 2024 KPSS sınav takvimi

KPSS ortaöğretim sınav tarihi için geri sayım başlarken adaylar sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri için ais.osym.gov.tr adresine yöneldi. Konuyla ilgili ÖSYM duyuruları takip edilirken yılın son Kamu Personeli Seçme Sınavında hazırlıklar tamamlanıyor. Peki; 2024 KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanır? İşte, ayrıntılar...

KPSS ortaöğretim sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM duyurusu bekleniyor! 2024 KPSS sınav takvimi

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi alma ekranı takip edilmeye başladı. Sınav merkezi, salonu ve sırası hakkında bilgilerin alınacağı giriş yerlerini belirten belge sınav günü adayların sorumluluğunda olacak. Kamuda ilgili pozisyonlara yerleştirilmek üzere alınacak puanlar için adayların geri sayımı sürüyor. Peki; 2024 KPSS ortaöğretim ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM duyurusu bekleniyor! 2024 KPSS sınav takvimi

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM KPSS sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül günü gerçekleşecek.

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KPSS ortaöğretim sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM duyurusu bekleniyor! 2024 KPSS sınav takvimi

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Gözler ÖSYM duyurularında.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ortaöğretim sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM duyurusu bekleniyor! 2024 KPSS sınav takvimi

KPSS DHBT NE ZAMAN?

KPSS DHBT sınavı ise 22 Eylül günü gerçekleşecek.

KPSS ortaöğretim sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM duyurusu bekleniyor! 2024 KPSS sınav takvimi

SINAVIN UYGULANMASI

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile sınav binasına/sınav salonuna giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. DİKKAT: Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

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