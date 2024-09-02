KPSS ortaöğretim sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM duyurusu bekleniyor! 2024 KPSS sınav takvimi

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi alma ekranı takip edilmeye başladı. Sınav merkezi, salonu ve sırası hakkında bilgilerin alınacağı giriş yerlerini belirten belge sınav günü adayların sorumluluğunda olacak. Kamuda ilgili pozisyonlara yerleştirilmek üzere alınacak puanlar için adayların geri sayımı sürüyor. Peki; 2024 KPSS ortaöğretim ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı?