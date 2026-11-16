2026 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS lise sınav sonuç tarihi

Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu oturumun ardından değerlendirme süreci devam ediyor. Henüz erişime açılmayan KPSS ortaöğretim sınav puanlarının ne zaman duyurulacağı ve sonuç belgelerinin hangi kanal üzerinden görüntüleneceği adayların gündeminde ilk sırada yer alıyor.