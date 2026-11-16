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2026 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS lise sınav sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 16.11.2026 07:00
Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 08:07
2026 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS lise sınav sonuç tarihi
25 Ekim'de düzenlenen sınava katılan milyonlarca lise mezunu aday, KPSS ortaöğretim sonuçları için geri sayıma geçti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 sınav takvimi ile puanların ilan edileceği resmi günü duyurdu. İşte merakla beklenen KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama adımları ve güncel takvim detayları.