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Giriş Tarihi: 16.11.2026 07:00 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 08:07

2026 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS lise sınav sonuç tarihi

25 Ekim'de düzenlenen sınava katılan milyonlarca lise mezunu aday, KPSS ortaöğretim sonuçları için geri sayıma geçti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 sınav takvimi ile puanların ilan edileceği resmi günü duyurdu. İşte merakla beklenen KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama adımları ve güncel takvim detayları.

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2026 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS lise sınav sonuç tarihi

Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu oturumun ardından değerlendirme süreci devam ediyor. Henüz erişime açılmayan KPSS ortaöğretim sınav puanlarının ne zaman duyurulacağı ve sonuç belgelerinin hangi kanal üzerinden görüntüleneceği adayların gündeminde ilk sırada yer alıyor.

2026 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS lise sınav sonuç tarihi

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. 25 Ekim 2026 Pazar günü 81 ilde gerçekleştirilen sınavın ardından optik formların okunması ve değerlendirme işlemleri ÖSYM merkezinde sürdürülüyor. Kurumun resmi duyurular sayfasında sonuçların erişime açıldığına dair yeni bir bildirim yer almıyor.

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2026 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS lise sınav sonuç tarihi

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 yılı resmi sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek. ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı kesin saate ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Önceki dönemlerde yapılan merkezi sınav uygulamaları dikkate alındığında, sonuçların ilan günü sabah saatlerinde veya gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
2026 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS lise sınav sonuç tarihi

ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sonuçların ilan edilmesinin hemen ardından adaylar sınav puanlarını ve doğru-yanlış sayılarını dijital ortamda görüntüleyebilecek. KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar izlenecek:

ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr internet sitesine veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulamasına giriş yapın.

Açılan ekranda 2026-KPSS Ortaöğretim Sonuçları bağlantısına tıklayın.

T.C. kimlik numaranızı ve ÖSYM aday şifrenizi ilgili alanlara eksiksiz yazın.

Sisteme giriş yaptıktan sonra KPSS P94 puanınızı ve sınav değerlendirme belgenizi PDF formatında görüntüleyip cihazınıza kaydedin.

ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi için tıklayınız.

2026 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS lise sınav sonuç tarihi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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