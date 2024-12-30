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KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN VE ATAMA PUANLARI! 2024 ÖSYM ile KPSS Ortaöğretim 55,60,65,70,75 puanla nereye atanırım?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:17
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
08:17
KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN VE ATAMA PUANLARI! 2024 ÖSYM ile KPSS Ortaöğretim 55,60,65,70,75 puanla nereye atanırım?
Kamu Personeli Seçme Sınavı merkezi atamalarının başlamasıyla birlikte tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar KPSS ortaöğretim taban puanları 2024 detaylarına gözler çevrildi. KPSS 2024/2 tercihlerini yapacak adaylar branşları ve atama puanlarını araştırıyor. KPSS lise puanları ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadroların ilanları takip ediliyor. Tercih listeleri hazırlanmaya başladı. Peki, KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma girilir, memur olunur?