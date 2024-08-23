KPSS ÖSYM sonuç tıkla-sorgula! KPSS lisans sınavı sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

2024 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında lisans sınavı sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 Cuma günü erişime açılacak..