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Giriş Tarihi: 23.08.2024 00:55 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 00:55

KPSS ÖSYM sonuç tıkla-sorgula! KPSS lisans sınavı sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanacağı tarih mercek altına alındı. 14 Temmuz 2024 tarihinde Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı, 20-21 Temmuz'da ise KPSS lisans sınavı gerçekleşti. Bu kapsamda adayların ÖSYM son dakika duyuruları ile KPSS lisans sınavı sonuçlarını sorguluyor. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

KPSS ÖSYM sonuç tıkla-sorgula! KPSS lisans sınavı sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı sorusu son dakika araştırılıyor. Heyecanın doruklarda olduğu sonuçlar için gözler ÖSYM'nin resmi duyurularına çevrildi. ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenecek sonuçlar için ne zaman, saat kaçta açıklanır soruları yanıt arıyor. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte, KPSS ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

KPSS ÖSYM sonuç tıkla-sorgula! KPSS lisans sınavı sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

2024 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında lisans sınavı sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 Cuma günü erişime açılacak..

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KPSS ÖSYM sonuç tıkla-sorgula! KPSS lisans sınavı sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar KPSS lisans sonuçlarına, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

KPSS ÖSYM sonuç tıkla-sorgula! KPSS lisans sınavı sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

2024 KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2024 KPSS sınavı sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS ÖSYM sonuç tıkla-sorgula! KPSS lisans sınavı sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

2024 KPSS TAKVİMİ

  • KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
  • KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
  • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
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