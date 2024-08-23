Giriş Tarihi: 23.08.2024 00:55
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
00:55
KPSS ÖSYM sonuç tıkla-sorgula! KPSS lisans sınavı sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanacağı tarih mercek altına alındı. 14 Temmuz 2024 tarihinde Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı, 20-21 Temmuz'da ise KPSS lisans sınavı gerçekleşti. Bu kapsamda adayların ÖSYM son dakika duyuruları ile KPSS lisans sınavı sonuçlarını sorguluyor. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!