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KPSS PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR 2025 | KPSS 50-55-60-65-70 önlisans, lisans ve ortaöğretim puanıyla nereye atanırım?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
16:10
KPSS PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR 2025 | KPSS 50-55-60-65-70 önlisans, lisans ve ortaöğretim puanıyla nereye atanırım?
Düşük KPSS puanıyla alım yapan kurumlar merak ediliyor. KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim puanları geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Adaylar şimdi ise aldıkları puanlar doğrultusunda tercih listesi hazırlıyor. Birçok kurum düşük KPSS puanıyla kamuya memur ve personel alımı yapıyor. Peki, KPSS 50-55-60-65-70 önlisans, lisans ve ortaöğretim puanıyla nereye atanırım? İşte, detaylar...