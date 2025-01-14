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Haberler Yaşam KPSS PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR 2025 | KPSS 50-55-60-65-70 önlisans, lisans ve ortaöğretim puanıyla nereye atanırım?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:10

KPSS PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR 2025 | KPSS 50-55-60-65-70 önlisans, lisans ve ortaöğretim puanıyla nereye atanırım?

Düşük KPSS puanıyla alım yapan kurumlar merak ediliyor. KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim puanları geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Adaylar şimdi ise aldıkları puanlar doğrultusunda tercih listesi hazırlıyor. Birçok kurum düşük KPSS puanıyla kamuya memur ve personel alımı yapıyor. Peki, KPSS 50-55-60-65-70 önlisans, lisans ve ortaöğretim puanıyla nereye atanırım? İşte, detaylar...

KPSS PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR 2025 | KPSS 50-55-60-65-70 önlisans, lisans ve ortaöğretim puanıyla nereye atanırım?

2025 yılı içerisinde memur alımı ve personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda KPSS 50-55-60-65-70 önlisans, lisans ve ortaöğretim puanıyla alım yapan kurumlar mercek altına alındı. Peki, düşük KPSS puanıyla alım yapan kurumlar hangisi? İşte, detaylar...

KPSS PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR 2025 | KPSS 50-55-60-65-70 önlisans, lisans ve ortaöğretim puanıyla nereye atanırım?

HANGİ KURUM KAÇ KPSS PUANI İLE MEMUR PERSONEL ALIMI YAPIYOR?

KPSS Puanı ile alımlar Memur ve Kamu Personeli statüsünde yapılmaktadır.

Bu yönde Belediyeler genelde 60 KPSS Puanı ile, Üniversiteler 50 KPSS Puanı ile ve Bakanlıklar 60 - 70 KPSS Puanı ile alım yapmaktadır.

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KPSS PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR 2025 | KPSS 50-55-60-65-70 önlisans, lisans ve ortaöğretim puanıyla nereye atanırım?

DÜŞÜK KPSS PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR

2025 yılı içerisinde memur alımı ve personel alımı ilanları gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Düşük KPSS Puanı ile, Ağırlıklı olarak Belediye ve Üniversiteler Düşük KPSS İle Alım yapacak. Ancak. Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarında Düşük KPSS Puanı ile ilan yayımlıyor.

KPSS puanıyla kamuya personel alımı yapan kurumları aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla inceleyebilirsiniz;

KPSS PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR 2025 | KPSS 50-55-60-65-70 önlisans, lisans ve ortaöğretim puanıyla nereye atanırım?

KPSS PUAN ŞARTI VE GEÇERLİLİK YILI NEDİR?

Adayların öncelikle söz konusu olan ilanlara başvuru yapabilmeleri için ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından puan almış olmaları gereklidir. Bu yönde Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 55, 60,65 veya 70 puan almış olmaları gereklidir.

KPSS PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR 2025 | KPSS 50-55-60-65-70 önlisans, lisans ve ortaöğretim puanıyla nereye atanırım?

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANIYLA NERELER ALIM YAPIYOR?

KPSS ortaöğretim puanıyla her yıl farklı kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda alım yapabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda aşağıdaki kamu kurumları KPSS ortaöğretim puanlarıyla alım gerçekleştirilmişti.

  • Sağlık Bakanlığı
  • Millî Eğitim Bakanlığı
  • Adalet Bakanlığı
  • Tarım ve Orman Bakanlığı
  • Millî Savunma Bakanlığı
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  • Orman Genel Müdürlüğü
  • Jandarma Genel Komutanlığı
  • Emniyet Genel Müdürlüğü
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