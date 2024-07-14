KPSS Saatleri Ayarlama Enstitüsü araştırılıyor! KPSS sorusu Saatleri Ayarlama Enstitüsü kahramanları, karakterleri kimler?

SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ KONUSU

Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yazılmış bir romandır. Kitap, 1961 yılında yayımlanmıştır. "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", Tanpınar'ın en bilinen ve en çok okunan eserlerinden biridir. Roman, İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan Galata'da geçer.

Hikaye, İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan Hayri İrdal'ın Galata'da bulunan Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde çalışmaya başlamasıyla başlar. Hayri İrdal, burada saat tamir etmekle görevlidir ve hayatı bu enstitüde geçer. Roman, Hayri İrdal'ın enstitüde çalıştığı dönemde yaşadığı olayları, gözlemlerini ve iç dünyasını anlatırken, aynı zamanda İstanbul'un geçmişine ve değişimine de değinir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Tanpınar'ın dilin ve zamanın önemine vurgu yaptığı, klasik Türk edebiyatının izlerini taşıyan bir eserdir.