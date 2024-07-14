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KPSS Saatleri Ayarlama Enstitüsü araştırılıyor! KPSS sorusu Saatleri Ayarlama Enstitüsü kahramanları, karakterleri kimler?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
15:40
KPSS Saatleri Ayarlama Enstitüsü sorusu, GY-GK sınav oturumunun tamamlanmasının ardından sosyal medyada konuşulmaya başladı. 2024 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavındaki sorular adaylar tarafından inceleniyor. KPSS sınavının arından, sınavda çıkan KPSS sorusu Saatleri Ayarlama Enstitüsü en çok konuşulan sorular arasında yer aldı. Peki, KPSS sorusu Saatleri Ayarlama Enstitüsü kahramanları, karakterleri kim?