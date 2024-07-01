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KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
15:44
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans sınavı günü için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları daha önce yapılmıştı. Şimdi ise adaylar sınav günüyle birlikte KPSS sınav giriş belgelerini bekliyor. KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının 1. oturumu 14 Temmuz günü 2. oturumu ise 21 Temmuz'da yapılacak. Peki, ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı