KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav giriş belgesi için ÖSYM'den gelecek olan açıklama bekleniyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. Peki, ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı