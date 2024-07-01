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Giriş Tarihi: 01.07.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 15:44

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans sınavı günü için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları daha önce yapılmıştı. Şimdi ise adaylar sınav günüyle birlikte KPSS sınav giriş belgelerini bekliyor. KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının 1. oturumu 14 Temmuz günü 2. oturumu ise 21 Temmuz'da yapılacak. Peki, ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav giriş belgesi için ÖSYM'den gelecek olan açıklama bekleniyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. Peki, ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

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KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2024 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2024 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.

Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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