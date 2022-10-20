Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS önlisans ve lisans sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yayınladığı sınav takvimi ile KPSS sonuçları için tarih bilgisini paylaşmıştı. Memur olmak isteyen adaylar, erken açıklanma ihtimali nedeniyle KPSS sonuç sorgulama işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu noktada ''Önlisans ve lisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte ÖSYM ile 2022 KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili son gelişmeler...