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Haberler Yaşam KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:02 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 16:02

KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman?

2025 KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Resmi olarak yayımlanan takvimle birlikte, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın bu yılki tarihlerine dair tüm detaylar netleşmiş oldu. Sınav başvurusu yapmayı planlayan adaylar, hangi düzeyde sınav için başvuracaklarsa, buna uygun başvuru tarihlerine dikkat ederek hazırlıklarını başlatacaklar. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini resmi olarak açıkladı. Bu açıklama ile birlikte, KPSS başvuru ve sınav tarihleri kesinleşti. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce aday, "2025 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabını bulmuş oldu. İşte, 2025 KPSS sınav takvimi ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar.

KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

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KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman?

AKADEMİK GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR?

AGS olarak bilinen akademik giriş sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak. AGS'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlar önemli olacak. Bu değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini amaçlıyor.