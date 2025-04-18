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KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.04.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
16:02
KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman?
2025 KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Resmi olarak yayımlanan takvimle birlikte, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın bu yılki tarihlerine dair tüm detaylar netleşmiş oldu. Sınav başvurusu yapmayı planlayan adaylar, hangi düzeyde sınav için başvuracaklarsa, buna uygun başvuru tarihlerine dikkat ederek hazırlıklarını başlatacaklar. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak?