KPSS SINAV TARİHLERİ 2025: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini resmi olarak açıkladı. Bu açıklama ile birlikte, KPSS başvuru ve sınav tarihleri kesinleşti. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce aday, "2025 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabını bulmuş oldu. İşte, 2025 KPSS sınav takvimi ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar.