Haberler Yaşam KPSS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM takvimine göre 2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri ne zaman?

Giriş Tarihi: 06.11.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 22:44

KPSS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM takvimine göre 2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri ne zaman?

2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM takviminin sınav tarihlerini duyurmasının ardından 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı ne zaman, binlerce aday tarafından merak ediliyordu. Peki, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri ne zaman? İşte, sınav tarihleri...