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Haberler Yaşam KPSS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM takvimine göre 2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 06.11.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 22:44

KPSS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM takvimine göre 2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri ne zaman?

2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM takviminin sınav tarihlerini duyurmasının ardından 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı ne zaman, binlerce aday tarafından merak ediliyordu. Peki, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri ne zaman? İşte, sınav tarihleri...

KPSS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM takvimine göre 2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri ne zaman?

KPSS 2024 lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri, ÖSYM'nin sınav takvimini açıklamasının ardından araştırılıyor. Binlerce adayın yeni yılda gireceği sınav için başvuru tarihleri ne zaman sorusu yanıt arıyor. İşte, ÖSYM sınav takvimine göre 2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri...

KPSS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM takvimine göre 2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri ne zaman?

KPSS 2024 LİSANS, ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz 2024

Alan Bilgisi 20 - 21 Temmuz 2024;

(KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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KPSS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM takvimine göre 2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri ne zaman?

KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024,

KPSS Ortaöğretim sınav tarihi 15 Eylül 2024,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024'de yapılacak.

KPSS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM takvimine göre 2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran'da, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak" açıklamasını yaptı.

KPSS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM takvimine göre 2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri ne zaman?
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