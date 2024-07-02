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KPSS SINAV YERLERİ 2024 TIKLA-SORGULA! || ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
10:30
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için son kontroller yapılıyor. İlk oturumu 14 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek sınav için tarih yaklaştıkça sınav giriş belgeleri araştırmaları hız kazandı. Sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerini öğrenmek isteyen memur adayları "2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınav yerleri ÖSYM AİS ekranında erişime açılacak. İşte KPSS lisans sınavı sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar.