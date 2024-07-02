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Haberler Yaşam KPSS SINAV YERLERİ 2024 TIKLA-SORGULA! || ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 10:30

KPSS SINAV YERLERİ 2024 TIKLA-SORGULA! || ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için son kontroller yapılıyor. İlk oturumu 14 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek sınav için tarih yaklaştıkça sınav giriş belgeleri araştırmaları hız kazandı. Sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerini öğrenmek isteyen memur adayları "2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınav yerleri ÖSYM AİS ekranında erişime açılacak. İşte KPSS lisans sınavı sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar.

KPSS SINAV YERLERİ 2024 TIKLA-SORGULA! || ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖYSM ile KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı duyurusu için geri sayım başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür Testi, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavı için son kontroller yapılıyor. Ülke genelinde yapılacak sınava kısa süre kala "KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, KPSS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl alınır? İşte tüm detaylar.

KPSS SINAV YERLERİ 2024 TIKLA-SORGULA! || ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 14 Temmuz 2024 saat 10:15'te uygulanacak.

2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde 10:15'te uygulanacak.

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KPSS SINAV YERLERİ 2024 TIKLA-SORGULA! || ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2024 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.

Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

KPSS SINAV YERLERİ 2024 TIKLA-SORGULA! || ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2024 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS SINAV YERLERİ 2024 TIKLA-SORGULA! || ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ SİYAZ BEYAZ MI OLMALI?

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

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