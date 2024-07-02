KPSS SINAV YERLERİ 2024 TIKLA-SORGULA! || ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖYSM ile KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı duyurusu için geri sayım başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür Testi, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavı için son kontroller yapılıyor. Ülke genelinde yapılacak sınava kısa süre kala "KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, KPSS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl alınır? İşte tüm detaylar.