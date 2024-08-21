Giriş Tarihi: 21.08.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
07:41
KPSS sonuçları 2024 sorgulama: ÖSYM KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
KPSS sonuçları sorgulama işlemleri ÖSYM sonuç açıklama sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden başlayacak. Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarını tamamlayan adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları ile tercihte bulunacak. 2024 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı sorusu son dakika açıklamaları arasında takip ediliyor. Peki; KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, detaylar...