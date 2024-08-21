KPSS sonuçları 2024 sorgulama: ÖSYM KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

KPSS lisans sınavı temmuz ayı itibarıyla tamamlandı. Sonuçları bekleyen adaylar tercihte bulunmak için hangi puan türünden kaç puan aldığını kontrol ediyor. KPSS sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı puanların erken erişime açılması ihtimaline karşın sık sık ziyaret ediliyor. Peki; 2024 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken belli olur mu?