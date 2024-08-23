Giriş Tarihi: 23.08.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
08:10
KPSS SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR! ÖSYM ile 2024 Lisans KPSS sonuçları saat kaçta erişime açılacak?
Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumları ile tamamlandı. Sırada sonuç adımı var kamuda memur olmak isteyen adaylar KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. 4 yıllık üniversite mezunlarının katıldığı sınavın sonuçları bekleniyor. ÖSYM son dakika açıklaması gündemde. İşte, KPSS lisans sonuçları sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr/ ekranı...