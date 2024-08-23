KPSS SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR! ÖSYM ile 2024 Lisans KPSS sonuçları saat kaçta erişime açılacak?

KPSS sonuçları açıklandı mı son dakika haberleri arasında takip ediliyor. ÖSYM sınav sonuçları sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Gözler, 23 Ağustos tarihine çevrilirken adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile puanlarına erişmeyi bekliyor. Daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak tercih işlemlerini değerlendirecek adayların heyecanı dorukta. Peki; 2024 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?