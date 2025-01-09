KPSS TABAN VE ATAMA PUANLARI 2025: ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye atanırım?

KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 PUANLA NEREYE, HANGİ KURUMA ATANILIR?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz dönemlerde alınan tercih listeleri ve bunun ardından tamamlanan yerleştirme işlemleri sonrası KPSS merkezi atama puan tablosu ve listesi yayınlanmıştı. Buna bağlı olarak KPSS merkezi atama puanları ile kadroları şehirlere göre farklılık gösterebiliyor.