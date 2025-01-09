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Haberler Yaşam KPSS TABAN VE ATAMA PUANLARI 2025: ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye atanırım?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 23:21 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:21

KPSS TABAN VE ATAMA PUANLARI 2025: ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye atanırım?

KPSS 2025/3 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldı. ÖSYM'den ilan edilen takvimle kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolarda memur olarak yer almak isteyen adaylar kılavuzu ve tarihleri sorgulamaya başladı. KPSS 2025/3 tercihleri başvurularını gerçekleştirecek adaylar atama puanları takip etmeye başladı. A ve B grubu kadrolara P1,P2,P3,P93,P94 puanlarıyla görevlendirme yapılacak. Peki, KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma atanırım?

KPSS TABAN VE ATAMA PUANLARI 2025: ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye atanırım?

KPSS atama puanları 2025 listesiyle araştırılıyor. ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara yerleştirilmeyi bekleyen adaylar tercihlerini yapmak üzere kontrollerine başladılar.Peki, KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma girilir?

KPSS TABAN VE ATAMA PUANLARI 2025: ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye atanırım?

KPSS-2025/3 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Adaylar tercihlerini, 9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 9 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayacak ve 15 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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KPSS TABAN VE ATAMA PUANLARI 2025: ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye atanırım?

KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 PUANLA NEREYE, HANGİ KURUMA ATANILIR?
ÖSYM tarafından geçtiğimiz dönemlerde alınan tercih listeleri ve bunun ardından tamamlanan yerleştirme işlemleri sonrası KPSS merkezi atama puan tablosu ve listesi yayınlanmıştı. Buna bağlı olarak KPSS merkezi atama puanları ile kadroları şehirlere göre farklılık gösterebiliyor.

KPSS TABAN VE ATAMA PUANLARI 2025: ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye atanırım?

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI SORGULANIYOR!

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.

Her kurum ve atamaya göre puanlar değişiyor. Son yapılan alıma göre atama puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TABAN VE ATAMA PUANLARI 2025: ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye atanırım?

KPSS ÖN LİSANS 55,60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Son atama puanlarına göre; KPSS Ön Lisans 50, 55, 60 puan ile atama yapan bir kurum bulunmuyor. Ancak 65 puan üzeri atamalara aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. İşte, KPSS atama ve yerleştirme puanları...

KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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