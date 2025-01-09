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KPSS TABAN VE ATAMA PUANLARI 2025: ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye atanırım?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
23:21
KPSS TABAN VE ATAMA PUANLARI 2025: ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim 50,55,60,65,70,75 puanla nereye atanırım?
KPSS 2025/3 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldı. ÖSYM'den ilan edilen takvimle kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolarda memur olarak yer almak isteyen adaylar kılavuzu ve tarihleri sorgulamaya başladı. KPSS 2025/3 tercihleri başvurularını gerçekleştirecek adaylar atama puanları takip etmeye başladı. A ve B grubu kadrolara P1,P2,P3,P93,P94 puanlarıyla görevlendirme yapılacak. Peki, KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans 50-55-60-65-70-75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma atanırım?