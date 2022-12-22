KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINDA 2022/2: ÖSYM ile Ortaöğretim, ön lisans, lisans KPSS tercihleri başladı! 2022/2 KPSS tercih tarihleri, taban puanları, kontenjan dağılımı

KPSS tercihleri 21 Aralık 2022 tarihi itibarıyla başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan 2022/2 KPSS tercih kılavuzu ile tercih tarihleri, taban puanları, branş ve kadro dağılım belli oldu. Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemlerinin başlamasıyla beraber kamuda memur olmak isteyen adaylar, ''Ortaöğretim, ön lisans, lisans KPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, branş kadro dağılımı nasıl?'' şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, 2022/2 KPSS tercih tarihleri, taban puanları, branş ve kadro dağılımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.