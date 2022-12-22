KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINDA 2022/2: ÖSYM ile Ortaöğretim, ön lisans, lisans KPSS tercihleri başladı! 2022/2 KPSS tercih tarihleri, taban puanları, kontenjan dağılımı

KPSS tercihleri, taban puanları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili araştırmalar sürüyor. 2022/2 KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda 21 Aralık 2022 tarihinde erişime açıldı. Kılavuz ile beraber Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri başladı. Kamuda memur olmak isteyen binlerce ortaöğretim, ön lisans, lisans mezunu aday, sınav puanlarına göre tercih başvurularını ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirecek. Peki, Lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS tercihleri nasıl yapılır, branş ve kadro dağılımı nasıl? İşte, 2022/2 KPSS tercih tarihleri, taban puanları, kontenjan dağılımı hakkında tüm detaylar…