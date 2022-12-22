Haberler Yaşam KPSS tercih ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ekranı ile 2022 KPSS tercih kılavuzu ile tercih nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 22.12.2022 13:38 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 13:38

KPSS tercih ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ekranı ile 2022 KPSS tercih kılavuzu ile tercih nasıl yapılır?

KPSS tercih kılavuzu 2022 yayımlandı! ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre KPSS tercihleri 2022 21 Aralık 2022 tarihinde başladı. Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri duyuruldu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınavlarına giren adaylar, KPSS tercih nasıl yapılır, KPSS tercih ne zaman sorularına yanıt arıyor. Branş dağılımı, başvuru tarihleri, başvuru şartları ve birçok detay, tercih kılavuzuyla birlikte açıklandı. Peki, KPSS tercih nasıl yapılır? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar