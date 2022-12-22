KPSS tercih kılavuzu 2022 yayımlandı! ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre KPSS tercihleri 2022 21 Aralık 2022 tarihinde başladı. Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri duyuruldu. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınavlarına giren adaylar, KPSS tercih nasıl yapılır, KPSS tercih ne zaman sorularına yanıt arıyor. Branş dağılımı, başvuru tarihleri, başvuru şartları ve birçok detay, tercih kılavuzuyla birlikte açıklandı. Peki, KPSS tercih nasıl yapılır? KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar