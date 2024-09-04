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Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 07:59

KPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU gündemde: KPSS 1,2,3 puanları olanlar yapabilecek! Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS lisans tercihleri araştırılmaya başladı. ÖSYM tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşlardaki uygun kadrolara yerleştirilmek üzere tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar tercih listelerini oluşturmaya başladı. Söz konusu tercih takvimi ve kılavuzu ÖSYM AİS ekranından ilan edilecek. Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumlarına giren adaylar listelerini oluşturmaya başladı. Peki, KPSS lisans tercihleri ne zaman?

KPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU gündemde: KPSS 1,2,3 puanları olanlar yapabilecek! Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman?

Kamu Personeli Seçe Sınavı tercih işlemleri bekleniyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte kadrolarına atanmak isteyen adaylar ÖSYM ekranını ziyaret ediyor. İşte KPSS tercih takvimi ve kılavuz

KPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU gündemde: KPSS 1,2,3 puanları olanlar yapabilecek! Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman?

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN,HANGİ TARİHTE?
ÖSYM bu yıl ki tercihler için henüz resmi bir açıklama gelmedi. KPSS lisans tercihleri geçtiğimiz yıl ÖSYM'nin takvimine göre, 20 Aralık tarihinde başlamış 27 Aralık tarihinde sona ermişti. Tarihlerin açıklanmasının ardından kılavuz da yayımlanacak.

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KPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU gündemde: KPSS 1,2,3 puanları olanlar yapabilecek! Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman?

KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI 2024?
KPSS 2024/2 tercih kılavuzu için ÖSYM tarafından henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tarihler açıklandığında yer vereceğiz.

KPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU gündemde: KPSS 1,2,3 puanları olanlar yapabilecek! Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman?

KPSS P1 PUANI İLE ALIMI YAPAN KURUMLAR
Bakanlıkların mühendislik kadroları
BİST Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

KPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU gündemde: KPSS 1,2,3 puanları olanlar yapabilecek! Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman?

KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

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