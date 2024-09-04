Giriş Tarihi: 04.09.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
07:59
KPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU gündemde: KPSS 1,2,3 puanları olanlar yapabilecek! Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman?
Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS lisans tercihleri araştırılmaya başladı. ÖSYM tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşlardaki uygun kadrolara yerleştirilmek üzere tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar tercih listelerini oluşturmaya başladı. Söz konusu tercih takvimi ve kılavuzu ÖSYM AİS ekranından ilan edilecek. Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumlarına giren adaylar listelerini oluşturmaya başladı. Peki, KPSS lisans tercihleri ne zaman?