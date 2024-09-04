KPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU gündemde: KPSS 1,2,3 puanları olanlar yapabilecek! Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans tercihleri ne zaman?

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN,HANGİ TARİHTE?

ÖSYM bu yıl ki tercihler için henüz resmi bir açıklama gelmedi. KPSS lisans tercihleri geçtiğimiz yıl ÖSYM'nin takvimine göre, 20 Aralık tarihinde başlamış 27 Aralık tarihinde sona ermişti. Tarihlerin açıklanmasının ardından kılavuz da yayımlanacak.