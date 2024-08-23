KPSS LİSANS TERCİH TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS tercih kılavuzu ÖSYM ile en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Sınav sonuçları açıklaması ardından Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT testlerine göre puanlar belirleniyor. Kamu kurum ve kuruluşları yılın belli dönemlerinde personel alımı yapıyor. Peki; 2024 KPSS lisans tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte, detaylar...