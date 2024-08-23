Giriş Tarihi: 23.08.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
07:54
KPSS LİSANS TERCİH TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, kılavuz yayımlandı mı?
Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 23 Ağustos tarihinde açıklanıyor. ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden puanlarını öğrenecek adaylar alacakları P1, P2 ve P3 puan türüne göre KPSS tercih tarihleri ve kılavuzu kapsamında başvurularını gerçekleştirecek. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına tercih takvimi sonuçlarla birlikte en çok araştırılanlar arasında. Peki; 2024 KPSS lisans tercihleri ne zaman?