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KRAL KAYBEDERSE 1. BÖLÜM İZLE || Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse ilk bölüm HD izleme ekranı
Giriş Tarihi: 11.02.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
16:23
KRAL KAYBEDERSE 1. BÖLÜM İZLE || Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse ilk bölüm HD izleme ekranı
Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kral Kaybederse, ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın yer aldığı dizinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda, Handan'ın Kenan'a olan güveninin sarsılması ve Fadi'nin Kenan ile karşılaşması dikkat çekerken, hikâyenin derinliği izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse, bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. İşte, dizinin ilk bölümü HD izleme ekranı haberin devamında...