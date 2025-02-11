KRAL KAYBEDERSE 1. BÖLÜM İZLE || Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse ilk bölüm HD izleme ekranı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından televizyona uyarlanan dizi, güç mücadelesi, tutku, aşk ve ihanetin iç içe geçtiği çarpıcı bir hikâyeyi ekrana taşıyor. Başrollerde Halit Ergenç, etkileyici ve gizemli bir karakter olan Kenan Baran'ı canlandırırken, Aslıhan Gürbüz onun güçlü ve kararlı eşi Handan'a hayat veriyor. Merve Dizdar ise Kenan'ın unutulmaz aşkı Fadi karakteriyle izleyicileri derin bir duygusal yolculuğa çıkarıyor. İşte, Star TV yeni dizisi Kral Kaybederse 1. bölüm izleme ekranı...