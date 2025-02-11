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KRAL KAYBEDERSE 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! Star TV Kral Kaybederse haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
23:59
KRAL KAYBEDERSE 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! Star TV Kral Kaybederse haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Star TV'nin büyük ilgi gören yeni dizisi Kral Kaybederse'nin 2. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini paylaştığı dizinin yeni tanıtımında, Handan'ın Kenan'ı kaybetme korkusunu itiraf etmesi ve Özlem'in aşkından vazgeçmemesi dikkat çekti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse, heyecan dolu yeni bölümüyle 18 Şubat Salı akşamı Star TV'de ekrana gelecek. İşte, dizinin yeni bölümüne dair detaylar haberin devamında...