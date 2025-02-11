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Giriş Tarihi: 11.02.2025 23:59 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 23:59

KRAL KAYBEDERSE 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! Star TV Kral Kaybederse haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Star TV'nin büyük ilgi gören yeni dizisi Kral Kaybederse'nin 2. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini paylaştığı dizinin yeni tanıtımında, Handan'ın Kenan'ı kaybetme korkusunu itiraf etmesi ve Özlem'in aşkından vazgeçmemesi dikkat çekti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse, heyecan dolu yeni bölümüyle 18 Şubat Salı akşamı Star TV'de ekrana gelecek. İşte, dizinin yeni bölümüne dair detaylar haberin devamında...

KRAL KAYBEDERSE 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! Star TV Kral Kaybederse haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Güç, tutku, aşk ve ihanetin iç içe geçtiği Kral Kaybederse dizisinin 2. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Kenan Baran'ın zirveden düşüşü ve bu düşüşle birlikte sarsılan hayatlar, dizinin çarpıcı hikâyesini derinleştiriyor. İşte Star TV'nin yeni dizisi ikinci bölüm fragmanı ile ilgili ayrıntıalr haberin devamında...

KRAL KAYBEDERSE 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! Star TV Kral Kaybederse haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

KRAL KAYBEDERSE 1. BÖLÜM İZLE

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse'nin 18 Şubat 2025 Salı akşamı 20:00'de ekranlara gelecek yeni bölümüne dair fragmanı aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla seyredebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/kral-kaybederse/fragmanlar

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KRAL KAYBEDERSE 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! Star TV Kral Kaybederse haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?
Dizinin güçlü kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yanı sıra Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.

KRAL KAYBEDERSE 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! Star TV Kral Kaybederse haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU NE?
Güçlü duygular ve beklenmedik dönemeçlerle dolu bu hikaye, izleyiciyi bir avcının nasıl av haline geldiğini sorgulamaya davet ediyor. Aşkın ihanete, gücün zayıflığa dönüştüğü bir serüvende, kralın ne kaybedeceğini öğrenmek sadece başlangıç olacak.

KRAL KAYBEDERSE 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! Star TV Kral Kaybederse haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Her kadın kralı ister. Ancak kral, istediğini alır… Para, şan, şöhret ve bir erkeğin sahip olabileceği maksimum karizma! Herkesin arzuladığı, çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Yakın arkadaşı Özlem'in de desteğiyle, bu kez gerçeğin peşine düşmeye kararlıdır..

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