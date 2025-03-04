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Kral Kaybederse 4. bölüm izle! Star TV canlı yayın ekranı ile Kral Kaybederse son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 04.03.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
19:53
Kral Kaybederse 4. bölüm izle! Star TV canlı yayın ekranı ile Kral Kaybederse son bölüm izle full HD
Kral Kaybederse 4. bölümü ile Star TV ekranlarında yerini aldı. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya gibi isimleri kadrosunda bir araya getiren sevilen dizinin 4 Mart 2025 tarihli bu haftaki bölümünde Kenan'ın, Handan'ı küçük düşüren planlarının ardından ikili, soluğu mahkeme salonunda alır. Kenan ve Handan, karşılıklı olarak birbirlerine bir kez daha "evet" derler. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizi gerçek bir yaşam öyküsünü anlatıyor. İşte, Star TV ile Kral Kaybederse son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...