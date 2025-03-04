Kral Kaybederse 4. bölüm izle! Star TV canlı yayın ekranı ile Kral Kaybederse son bölüm izle full HD

KRAL KAYBEDERSE 4. BÖLÜM KONUSU

Kenan'ın, Handan'ı küçük düşüren planlarının ardından ikili, soluğu mahkeme salonunda alır. Kenan ve Handan, karşılıklı olarak birbirlerine bir kez daha "evet" derler. Ancak, zamanında hayatlarını birleştiren bu sevgi dolu sözcük, şimdi birlikteliklerini sonlandıran bir veda niteliğindedir.