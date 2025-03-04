Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kral Kaybederse 5. bölüm fragmanı izle! Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayında
Giriş Tarihi: 04.03.2025 22:54 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 23:25

Kral Kaybederse 5. bölüm fragmanı izle! Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayında

Kral Kaybederse 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de her Salı izleyiciyle buluşan Kral Kaybederse, heyecan dolu gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın rol aldığı dizinin 4 Mart 2025 tarihli bölümünün ardından, izleyiciler yeni bölümü merakla bekliyor. Peki, gelecek hafta dizide neler yaşanacak? İşte, Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı izle ekranı.

,

Kral Kaybederse 5. bölüm fragmanı izle! Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayında

Star TV'nin her Salı akşamı ekrana gelen ve büyük ilgi gören dizisi Kral Kaybederse, sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini paylaştığı yapımın 4 Mart 2025 tarihli bölümü sonrası, gözler yeni bölüme çevrildi. Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Kral Kaybederse 5. bölüm fragmanı izle ekranı.

Kral Kaybederse 5. bölüm fragmanı izle! Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayında

KRAL KAYBEDERSE 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayında. Aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=OKi9OpBLVF4

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kral Kaybederse 5. bölüm fragmanı izle! Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayında

KRAL KAYBEDERSE 4. BÖLÜM KONUSU

Kenan'ın, Handan'ı küçük düşüren planlarının ardından ikili, soluğu mahkeme salonunda alır. Kenan ve Handan, karşılıklı olarak birbirlerine bir kez daha "evet" derler. Ancak, zamanında hayatlarını birleştiren bu sevgi dolu sözcük, şimdi birlikteliklerini sonlandıran bir veda niteliğindedir.

Kral Kaybederse 5. bölüm fragmanı izle! Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayında

Özlem ise bu süreçte, Kenan ile yaşayacakları birlikteliğin heyecanı içinde geleceğe dair hayaller kurar. Fakat bir süre sonra, Handan'ın gölgesini sürekli üzerinde hisseden Özlem huzursuzluk çıkarmaya başlar.

Kral Kaybederse 5. bölüm fragmanı izle! Star TV ile Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı yayında

Kenan'dan gelen hiçbir yardımı kabul etmeyerek kendi ayakları üzerinde durmayı tercih eden Handan ise ister istemez Özlem'in huzursuzluğunu artırır. Handan'ın bu yeni hali, Kenan'ı da rahatsız edecektir.