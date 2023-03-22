Kraliçe 1. bölüm izle: Kanal D ile Kraliçe ilk bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizi Kraliçe ilk bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Gökhan Alkan, Burcu Özberk, Selin Şekerci ve Özgün Karaman gibi isimleri buluşturan dizinin 22 Mart 2023 tarihli ilk bölümünde bir anda hem evliliği sarsılan hem de babasını kaybeden Deniz, kardeşleri Zeynep ile Ali hayata yeniden başlamak zorunda kalır. Yeni yapım, her Çarşamba günü ekranda olacak. Kraliçe 1. bölüm izle linki araştırmaları başladı. İşte, Kanal D ile Kraliçe 1. bölüm izle linki ve son bölüm özetinden detaylar…