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Haberler Yaşam Kraliçe 1. bölüm izle: Kanal D ile Kraliçe ilk bölüm izle
Giriş Tarihi: 22.03.2023 17:34 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 17:36

Kraliçe 1. bölüm izle: Kanal D ile Kraliçe ilk bölüm izle

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Kraliçe 1. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Başrollerinde Gökhan Alkan ve Burcu Özberk'in yer aldığı dizi, ilk bölümüyle 22 Mart Çarşamba akşamı izleyicisi ile buluştu. İlk bölümde, kocasının eskort bir kızla olan görüntüsünün üzerine Deniz maçın ortasında sahaya inip Ateş'e saldırır. Bütün bunlar olurken Deniz'in babası felç geçirir ve ölür. Dizinin sıkı takipçileri, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Kanal D dizi izle ekranı ile Kraliçe ilk bölüm izle şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Kanal D ile Kraliçe 1. bölüm izle linki ve son bölüm özeti.

Kraliçe 1. bölüm izle: Kanal D ile Kraliçe ilk bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizi Kraliçe ilk bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Gökhan Alkan, Burcu Özberk, Selin Şekerci ve Özgün Karaman gibi isimleri buluşturan dizinin 22 Mart 2023 tarihli ilk bölümünde bir anda hem evliliği sarsılan hem de babasını kaybeden Deniz, kardeşleri Zeynep ile Ali hayata yeniden başlamak zorunda kalır. Yeni yapım, her Çarşamba günü ekranda olacak. Kraliçe 1. bölüm izle linki araştırmaları başladı. İşte, Kanal D ile Kraliçe 1. bölüm izle linki ve son bölüm özetinden detaylar…

Kraliçe 1. bölüm izle: Kanal D ile Kraliçe ilk bölüm izle

KRALİÇE İLK BÖLÜM İZLE!

İşte 22 Mart 2023 Çarşamba akşamı ekranlara gelen ilk bölümü izlemek için:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Kraliçe 1. bölüm izle: Kanal D ile Kraliçe ilk bölüm izle

KRALİÇE 1. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını Mednova'nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen "Queen Sugar" dizisinden uyarlanan, başrollerini Gökhan Alkan, Burcu Özberk, Selin Şekerci ve Özgün Karaman'ın paylaştığı yeni dizisi "Kraliçe" ilk bölümüyle ekrana geliyor.

Kraliçe 1. bölüm izle: Kanal D ile Kraliçe ilk bölüm izle

Ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu alan dizinin 1'inci bölümünün konusu şöyle;

Kraliçe 1. bölüm izle: Kanal D ile Kraliçe ilk bölüm izle

Deniz ve ülkenin ünlü basketbolcularından Ateş'in mutlu bir evliliği vardır. Basketbol takımı oyuncuları ile ilgili aniden çıkan skandal bir haberle bütün ülke çalkalanır. Takımın bir sonraki maçında ortaya çıkan video ile ise Deniz ve Ateş herkesin diline düşer.

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