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Haberler Yaşam KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU: Kanal D'nin yeni Kraliçe dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri ile gündemde!
Giriş Tarihi: 22.03.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 11:24

KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU: Kanal D'nin yeni Kraliçe dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri ile gündemde!

Kanal D ekranlarının yeni yapımı Kraliçe dizisi konusu ve oyuncuları ile araştırılmaya başladı. Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın buluştuğu yeni dizi farklı bir hikayeye odaklanacak. Fragmanlarından bu yana merak edilen yapım bu akşam ilk bölümü ile ekranlarda olacak. Kraliçe oyuncuları ve karakterleri arasında oldukça popüler isimler yer alırken yeni yüzler de izleyici ile buluşacak. Yeni dizi her Çarşamba akşamı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte, Kraliçe dizisi konusu ve oyuncuları hakkında tüm detaylar…

KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU: Kanal D’nin yeni Kraliçe dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri ile gündemde!

Kraliçe dizisi oyuncuları ile gündemdeki yerini aldı. Dünya çağında ün kazanan "Queen Sugar" adlı diziden uyarlanan yapım Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Birçok oyuncu uzun bir aranın ardından bu diziyle ekranlara dönecek. Kraliçe oyuncuları, konusu, karakterleri 1. Bölüm ile araştırılmaya başladı. Hikayede ünlü basketbol oyuncusunun adının bir skandala karışması hayatlarını alt üst ediyor. İşte, Kraliçe dizisi konusu ve oyuncu kadrosu…

KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU: Kanal D’nin yeni Kraliçe dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri ile gündemde!

YENİ DİZİ KRALİÇE 1. BÖLÜM BU AKŞAM YAYINDA!

Kanal D'nin yeni dizisi; dünya çapında çok izlenen "Queen Sugar" dizisinden uyarlama yapım, "Kraliçe" 22 Mart Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak.

İşte, diziye dair merak edilenler...

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KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU: Kanal D’nin yeni Kraliçe dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri ile gündemde!

KRALİÇE KONUSU

Ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu alan dizinin karakterleri de konusu kadar dikkat çekiyor.

KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU: Kanal D’nin yeni Kraliçe dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri ile gündemde!

KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Burcu Özberk, Gökhan Alkan, Selin Şekerci ve Özgün Karaman'ın paylaştığı yeni dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri şöyle:

Burcu Özberk: Deniz Gencer Akça

Gökhan Alkan: Ateş Akça

Selin Şekerci: Zeynep Gencer

Özgün Karaman: Ali Gencer

KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU: Kanal D’nin yeni Kraliçe dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri ile gündemde!

Ayşe Akın

Serhat Parıl

Afra Karagöz

Enez Koçak

Ecenaz Üçer

Caner Nalbantoğlu

Cihat Tamer

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