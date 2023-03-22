Haberler Yaşam KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU: Kanal D'nin yeni Kraliçe dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri ile gündemde!

Giriş Tarihi: 22.03.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 11:24

KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU: Kanal D'nin yeni Kraliçe dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri ile gündemde!

Kanal D ekranlarının yeni yapımı Kraliçe dizisi konusu ve oyuncuları ile araştırılmaya başladı. Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın buluştuğu yeni dizi farklı bir hikayeye odaklanacak. Fragmanlarından bu yana merak edilen yapım bu akşam ilk bölümü ile ekranlarda olacak. Kraliçe oyuncuları ve karakterleri arasında oldukça popüler isimler yer alırken yeni yüzler de izleyici ile buluşacak. Yeni dizi her Çarşamba akşamı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte, Kraliçe dizisi konusu ve oyuncuları hakkında tüm detaylar…