Kredi faiz oranları: 2023 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank bankaların güncel konut, ihtiyaç, taşıt kredi faiz oranları

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonda yükseliş trendinin kırıldığını belirterek, 2023 yılında enflasyon ile çok daha rahat mücadele edeceklerini belirtti. Bakan Nebati konut kampanyası açıklaması da yaparak kredi faiz oranının yüzde 1'in altında olacağını ifade etti.

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI: KREDİ FAİZLERİ NE KADAR OLACAK?

Nebati, yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin kapsamlı bir açıklama yapacaklarını anımsatarak "Kredi oranları yüzde 1'in altında olacak. İki bakanlık olarak konut fiyatlarına yönelik tedbir alıyoruz. Bizim amacımız birincisi konut edinilmesini sağlamak, ikincisi haftaya salı günü açıklayacağımız KGF paketimizle konut üretimi yapanları desteklemek. Yarınki kampanya oldukça güçlü olacak." şeklinde konuştu.

Otomotivde ÖTV indiriminin gündemde olmadığını kaydeden Nebati, "Bu konuyu kim yayıyor anlamış değilim. Araç piyasası oldukça canlı, talepte herhangi bir sıkıntı yok, arzda sıkıntı var. Otomotiv sektörü öncelikle arzı artırsın." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeline yönelik de değerlendirmelerde bulunarak söz konusu modelin bir yılda enflasyon ve dış etmenler dışında bütün makro ekonomik göstergelerde başarı elde ettiğini anlattı.