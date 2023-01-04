Kredi faiz oranları: 2023 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank bankaların güncel konut, ihtiyaç, taşıt kredi faiz oranları

Banka kredi faiz oranları güncel olarak merak ediliyor. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere kredi çekecek olan vatandaşlar faiz oranları incelemesine çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak olarak hazırladığı ve üzerinde bir süredir çalışılan orta gelirliye yönelik konut kampanyasının detayları açıklandı. Peki Kredi faiz oranları nasıl şekillendi? İşte, 2023 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank bankaların güncel konut, ihtiyaç, taşıt kredi faiz oranları