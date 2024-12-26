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Haberler Yaşam KREDİ FAİZ ORANLARI ARALIK 2024 | Bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel listesi
Giriş Tarihi: 26.12.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:40

KREDİ FAİZ ORANLARI ARALIK 2024 | Bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel listesi

Son dakika Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Uzun süre sonra politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekti. Bu gelişmenin ardından kredi faiz oranları sorgulanmaya başladı. Kamu ve özel bankaların ihtiyaç kredisi, taşıt ve konut kredisi faiz oranları değişkenlik gösteriyor. Ev veya araba sahibi olmak isteyenler uzun vadede düşük faizli krediler araştırırken nakit ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredisine başvurularını gerçekleştiriyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, YapıKredi kredi faiz oranları

KREDİ FAİZ ORANLARI ARALIK 2024 | Bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel listesi

Bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları değişiklik gösteriyor. Son olarak Merkez Bankası'nın faiz kararınında indirime gitmesinin ardından kredi alacak vatandaşlar kredi faiz oranlarını sorgulamaya başladı. İşte, Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları tablosu

KREDİ FAİZ ORANLARI ARALIK 2024 | Bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel listesi

ZiRAAT BANKASI KREDİ FAiZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 4,54

Taşıt kredisi: 5,05

Konut kredisi: 3,09

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KREDİ FAİZ ORANLARI ARALIK 2024 | Bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel listesi

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Hızlı kredi: 5,44

Taşıt kredisi (0 km) : 5,09

Taşıt kredisi 2.EL: 5,15

Konut kredisi

1 Milyon TL: 12 ay vade: 3,40

KREDİ FAİZ ORANLARI ARALIK 2024 | Bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel listesi

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 4,43

Taşıt kredisi: 4,55

Konut kredisi (0 KM) 12 AY: 3,88

24,36,48 AY: 3,85

KREDİ FAİZ ORANLARI ARALIK 2024 | Bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel listesi

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 100 bin TL – 12 Ay: %4,35 *

Taşıt kredisi: 4,14

Konut kredisi: 3,01

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