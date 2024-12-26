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KREDİ FAİZ ORANLARI ARALIK 2024 | Bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel listesi
Giriş Tarihi: 26.12.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
14:40
KREDİ FAİZ ORANLARI ARALIK 2024 | Bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel listesi
Son dakika Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Uzun süre sonra politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekti. Bu gelişmenin ardından kredi faiz oranları sorgulanmaya başladı. Kamu ve özel bankaların ihtiyaç kredisi, taşıt ve konut kredisi faiz oranları değişkenlik gösteriyor. Ev veya araba sahibi olmak isteyenler uzun vadede düşük faizli krediler araştırırken nakit ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredisine başvurularını gerçekleştiriyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, YapıKredi kredi faiz oranları