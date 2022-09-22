Kredi faiz oranları listesi yenilendi: 2022 Taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinde en uygun fırsat hangisi? İşte banka banka kredi faiz oranları!

Kredi faiz oranları güncel listesi duyuruldu. Düşük faizli uzun vadeli en uygun seçeneği bulmak isteyenler buraya. Eylül ayına ait avantajlarıyla; ev, araba ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranlarını incelemeye devam ediyor. Peki; taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinde en uygun fırsat hangisi? İşte 22 Eylül Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların kredi faiz oranları listesi...