Krepleriniz neden lastik gibi oluyor? Şeflerden mükemmel kıvamın sırrı ve yapılan hata

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan krepler; marmelat, çikolata veya peynirle eşsiz bir uyum yakalasa da her zaman istenilen o ince ve esnek dokuda olmayabiliyor. Tamamen aynı malzemeleri kullanıp aynı tarife sadık kalsanız bile kreplerinizin bazen yumuşacık, bazen ise çiğnemesi zor ve lastiksi olmasının ardında genellikle hazırlık sürecinde farkında olmadan yapılan kritik bir hata yatıyor.