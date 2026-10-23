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Krepleriniz neden lastik gibi oluyor? Şeflerden mükemmel kıvamın sırrı ve yapılan hata
Giriş Tarihi: 23.10.2026 11:23
Krepleriniz neden lastik gibi oluyor? Şeflerden mükemmel kıvamın sırrı ve yapılan hata
Krep yapmak mutfaktaki en basit işlerden biri gibi görünse de aynı tarifi uygulasanız bile sonucun bazen lastik gibi veya sert olmasının gizli bir nedeni var. Uzman şefler, kreplerin dokusunu tamamen bozan o yaygın hatayı ve incecik, yumuşacık krepler elde etmenin püf noktalarını paylaştı. İşin sırrı fazladan yumurta veya maden suyunda değil, hazırlık aşamasındaki ufak dokunuşlarda gizli.