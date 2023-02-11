Haberler Yaşam Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak? Deprem nedeniyle kreşler ve anaokulları ne zamana kadar tatil, hangi illerde?

Giriş Tarihi: 11.02.2023 19:49 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 19:49

Anaokulları ve kreşler tatil mi, ne zaman kadar tatil soruları afet bölgesi başta olmak üzere 81 il için sorgulanmaya başladı. 10 ilde yıkıcı etkilere neden olan Kahramanmaraş depremi ardından MEB tarafından tüm Türkiye için okullarda tatil kararı alınmıştı. Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak, kaç gün tatil soruları yanıt arıyor. Konuya dair açıklamalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile araştırılıyor. Peki, kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak, hangi tarihte? İşte, detaylar…