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Giriş Tarihi: 11.02.2023 19:49 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 19:49

Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak? Deprem nedeniyle kreşler ve anaokulları ne zamana kadar tatil, hangi illerde?

Anaokulları ve kreşler tatil mi, ne zaman kadar tatil soruları afet bölgesi başta olmak üzere 81 il için sorgulanmaya başladı. 10 ilde yıkıcı etkilere neden olan Kahramanmaraş depremi ardından MEB tarafından tüm Türkiye için okullarda tatil kararı alınmıştı. Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak, kaç gün tatil soruları yanıt arıyor. Konuya dair açıklamalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile araştırılıyor. Peki, kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak, hangi tarihte? İşte, detaylar…

Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak? Deprem nedeniyle kreşler ve anaokulları ne zamana kadar tatil, hangi illerde?

Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak sorusu yanıt arıyor. MEB tarafından alınan tatil kararı ardından deprem bölgelerinden başka şehirlere gitmek durumunda kalan öğrenciler ve veliler başta olmak üzere 81 ilde kreşler ve anaokulları ne zamana kadar tatil, kaç gün soruları gündemde. Daha önce kreş ve gündüz bakımevi kararı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınmıştı. Peki, anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak, hangi tarihte? İşte, tüm merak edilenler…

Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak? Deprem nedeniyle kreşler ve anaokulları ne zamana kadar tatil, hangi illerde?

MEB: TÜM TÜRKİYE'DE TATİLİ UZATMA KARARI!

Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildiğini açıkladı. Buna göre; 71 ilde tüm okullar 20 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak.

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Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak? Deprem nedeniyle kreşler ve anaokulları ne zamana kadar tatil, hangi illerde?

Bakan Özer, açıklamasında; "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık. Çünkü Türkiye'deki tüm gönüllü öğretmenlerimiz deprem bölgesinde. 10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye'de, 71 ilde 13 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatilini 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibariyle 71 ilde eğitim öğretim başlayacak" şeklinde ifadelere yer verdi.

Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak? Deprem nedeniyle kreşler ve anaokulları ne zamana kadar tatil, hangi illerde?

ANAOKULLARI NE ZAMANA KADAR TATİL?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Afet yaşanan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri dışında kalan 71 ilimizde bulunan özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 13/02/2023 tarihinde başlanacak.

MEB'e bağlı okullarda 20 Şubat tarihine kadar eğitim öğretim olmayacak.

Kreşler ve anaokulları ne zaman açılacak? Deprem nedeniyle kreşler ve anaokulları ne zamana kadar tatil, hangi illerde?

KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada; "Depremden etkilenen 10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Böylece deprem bölgesi olan 10 ilde (Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Hatay, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis) kreş ve gündüz bakımevleri ikinci bir karara kadar çalışmayacak.

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