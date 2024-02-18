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Haberler Yaşam Kritik güne girildi: Marmara’da batan geminin içi görüntülendi!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 13:11

Kritik güne girildi: Marmara’da batan geminin içi görüntülendi!

Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli yük gemisinin kayıp 5 mürettebatını bulmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Arama çalışmalarında kritik gün olarak değerlendirilen 4'ncü günde ekipler teyakkuz halinde. İmralı Adası açıklarında batan geminin içi de dalgıçlar tarafından görüntülendi

MUHARREM DOĞANTEZ
Kritik güne girildi: Marmara’da batan geminin içi görüntülendi!

Marmara Adası'ndan mermer tozu yüküyle Gemlik'e hareket eden ve 15 Şubat sabahı Karacabey açıklarında batan Batuhan A isimli yük gemisi, 51 metre derinlikte tespit edilmişti.

Kritik güne girildi: Marmara’da batan geminin içi görüntülendi!

AŞÇI ZEYNEP'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Hava şartlarının kötü seyrettiği 3 gün boyunca tüm imkanların seferber edildiği arama kurtarma çalışmalarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçlar, dün gemide aşçı olarak görevli Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşmıştı.

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Kritik güne girildi: Marmara’da batan geminin içi görüntülendi!

9 gemi, 2 uçak, 1 helikopter ve yaklaşık 800 kişiden oluşan ekiple devam eden arama çalışmalarında 4'ncü güne girildi. Kayıp 5 mürettebatı özel eğitimli 19 dalgıç arıyor.

Batan geminin içi böyle görüntülendi | Video

Kritik güne girildi: Marmara’da batan geminin içi görüntülendi!

KAPTAN KÖŞKÜ GÖRÜNTÜLENDİ
İmralı Adası açıklarında batan geminin içi de dalgıçlar tarafından görüntülendi. Geminin kaptan köşkünün yer aldığı görüntülerde dalgıçların gemi enkazında ilerleyerek, tespit yapmaya çalışması yer aldı. 51 metre derinlikteki gemide tespit edilen ve 1'inin Zeynep Kılınç olduğu belirlenen 2 mürettebatın yerinin ise özel cihazlarla belirlendiği öğrenildi.Deniz polislerinin kullandığı 'Yandan taramalı-SONAR' cihazı ile su altında ses dalgalarıyla 2 boyutlu görüntü alındıktan sonra, tespit edilen bölgeye 'ROV-İnsansız Su Altı Görüntüleme Robotu' indirilerek akustik ses dalgalarıyla görüntüleme yapılıyor. Dalgıçlar da bu cihazlarla tespit edilen bölgeye dalış gerçekleştiriyor.

Kritik güne girildi: Marmara’da batan geminin içi görüntülendi!

Kritik olarak değerlendirilen 4'ncü günde, cenazelerin su yüzeyine çıkma ihtimalinin arttığı belirtildi.

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