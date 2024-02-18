Kritik güne girildi: Marmara’da batan geminin içi görüntülendi!

KAPTAN KÖŞKÜ GÖRÜNTÜLENDİ

İmralı Adası açıklarında batan geminin içi de dalgıçlar tarafından görüntülendi. Geminin kaptan köşkünün yer aldığı görüntülerde dalgıçların gemi enkazında ilerleyerek, tespit yapmaya çalışması yer aldı. 51 metre derinlikteki gemide tespit edilen ve 1'inin Zeynep Kılınç olduğu belirlenen 2 mürettebatın yerinin ise özel cihazlarla belirlendiği öğrenildi.Deniz polislerinin kullandığı 'Yandan taramalı-SONAR' cihazı ile su altında ses dalgalarıyla 2 boyutlu görüntü alındıktan sonra, tespit edilen bölgeye 'ROV-İnsansız Su Altı Görüntüleme Robotu' indirilerek akustik ses dalgalarıyla görüntüleme yapılıyor. Dalgıçlar da bu cihazlarla tespit edilen bölgeye dalış gerçekleştiriyor.