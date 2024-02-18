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Kritik güne girildi: Marmara’da batan geminin içi görüntülendi!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
13:11
Kritik güne girildi: Marmara’da batan geminin içi görüntülendi!
Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli yük gemisinin kayıp 5 mürettebatını bulmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Arama çalışmalarında kritik gün olarak değerlendirilen 4'ncü günde ekipler teyakkuz halinde. İmralı Adası açıklarında batan geminin içi de dalgıçlar tarafından görüntülendi