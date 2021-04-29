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Haberler Yaşam Kuaförler ve berberler açık mı? Tam Kapanma genelgesi ile kuaför ve berberler kapalı mı olacak, çalışacak mı?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 14:50

Kuaförler ve berberler açık mı? Tam Kapanma genelgesi ile kuaför ve berberler kapalı mı olacak, çalışacak mı?

Bu akşam itibarıyla başlayacak olan tam kapanma sürecinde kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin faaliyet göstermeye devam edip etmeyeceği konusu gündeme taşındı. Bilindiği üzere geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Nisan'dan 17 Mayıs tarihine kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini ifade etmişti. Hal böyleyken binlerce kişi "Tam kapanma sürecinde kuaförler ve berberler açık mı, kapalı mı olacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte kuaför ve berberlerin akıbetine ilişkin genelgede yer alan detaylar…

Tam kapanma sürecinde kuaförler ve berberler açık mı, kapalı mı olacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi!

Tam kapanma sürecinde muaf olan ve olmayan tüm işletmeler genelgesinde duyurulmuştu. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de kuaför ve berber tarzı işletmelerin hizmetine devam edip etmeyeceği konusu oldu. "Tam kapanma sürecinde kuaförler ve berberler açık mı, kapalı mı olacak?" soruları bu noktada yanıt arıyor. İşte berberler ve kuaförlere dair genelgede yer alan detaylar…

Tam kapanma sürecinde kuaförler ve berberler açık mı, kapalı mı olacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi!

KUAFÖRLER VE BERBERLER AÇIK MI?

Yayımlanan genelgede berber ve kuaförlerin tam kapanma sürecinde çalışıp çalışmayacağına dair bilgi yer almazken 17 günlük süreçte berber ve kuaförler hizmet veremeyecek.

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Tam kapanma sürecinde kuaförler ve berberler açık mı, kapalı mı olacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi!

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İŞTE YENİ KARARLAR;

Tam kapanma sürecinde kuaförler ve berberler açık mı, kapalı mı olacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi!

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğear günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

Tam kapanma sürecinde kuaförler ve berberler açık mı, kapalı mı olacak? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi!

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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